Uomini e Donne: Barbara sgarra, Ida sorprende, Tina voce del web

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con Ernesto Russo e Barbara De Santi. Per lui la conoscenza sembra essere ormai chiusa, in quanto ritiene che non siano compatibili. Ernesto racconta oggi che Barbara ha contattato sua nipote dopo la lite che hanno avuto in studio e anche dietro le quinte. Il cavaliere ammette di non sentirsi libero vicino alla dama. De Santi arriva in studio furiosa e lui ribadisce di non essere più interessato.

“Tua nipote me l’hai presentata tu e ci siamo scritte su Instagram. Me l’ha mandato lei il numero di telefono. Ci siamo raccontate. Mi ha parlato del bellissimo rapporto che avete”

Ernesto va su tutte le furie: “Ma cosa ti interessa della mia famiglia e di mia nipote? Te l’ho presentata, ma non ti ho detto di diventarci amica”. Al cavaliere tutto questo non sembra normale e trova il tutto esagerato. Il pubblico, che finora si è scagliato contro Ernesto, questa volta ritiene che abbia ragione in quanto Barbara avrebbe potuto evitare di cercare la nipote, soprattutto perché le cose tra loro ora non andavano bene. Russo non riesce a guardare la dama oggi e spesso abbassa lo sguardo, deluso.

Gianni Sperti si scaglia contro Barbara a UeD appoggiando Ernesto:

“Io penso che tu sia auto distruttiva e penso che sia pesante, pignola e puntigliosa. Se lui è già una persona che si sente braccato e tu continui, sei tu che distruggi il rapporto. La tua è stata una cattiveria quando hai detto ‘sei qui ad allungare il brodo'”

Alla fine la stessa Barbara crede che sia arrivato il momento di chiudere definitivamente la loro conoscenza. Ernesto precisa che lei rappresentava la dama a cui più era interessato. Tina Cipollari pensa che De Santi abbia telefonato alla nipote di Russo perché non sentiva più quest’ultimo e quindi voleva tastare il terreno. La conoscenza tra Ernesto e Barbara finisce in modo davvero disastroso.

Mentre il pubblico crede che De Santi abbia esagerato, pensa anche che Ernesto non fosse poi così interessato. Entrambi non ricevono commenti positivi da parte dei telespettatori. Maria De Filippi interviene per sostenere l’opinione di Gianni: in questo caso gli opposti non si attraggono. De Santi non si ferma e continua ad attaccare Ernesto, dicendosi convinta di aver preso un abbaglio.

Uomini e Donne: Ida vs Mario, Cipollari asfalta il corteggiatore

Ida Platano a Uomini e Donne va avanti con il suo percorso. Oggi Maria De Filippi manda prima in onda l’esterna che ha fatto con Daniele, tra racconti e massaggi. Poi arriva il commento di scoprire la nuova sorpresa che Mario ha fatto alla tronista, recandosi sotto l’hotel in cui stava soggiornando. Ida ancora è tesa e distaccata con lui, anche se non si può negare che lei continua a essere interessata.

Tina Cipollari pensa che la Platano sia fortemente presa da Mario, che a detta sua starebbe portando avanti una recita. Il corteggiatore prende la parola e fa presente che Ida sia con lui sempre col piede di guerra. La maggior parte dei telespettatori continua a dar ragione a Tina, non riuscendo proprio a fidarsi di Mario. Nasce un nuovo litigo tra lui e Ida al centro studio.

Il corteggiatore l’accusa di essersi mai fidata di lui e di non voler andare avanti con la loro conoscenza. Ida, però, crede che lui non possa pretendere che lei ritorni come prima in un attimo dopo quanto accaduto. “Bravo come Mario a rigirare le frittate non c’è. Già è un miracolo che hai trovato lei che ti ha fatto risedere”, tuona Tina. Alla fine Ida chiede a Maria di poter lasciare lo studio.

“Da carnefice a vittima”, continua la Cipollari, voce del popolo, scagliandosi contro Mario. Ida lascia lo studio e poi arriva il colpo di scena. La tronista mette in atto questa mossa solo per fare una sorpresa a Pierpaolo: una torta per il suo compleanno. In realtà, dunque, la Platano non vuole recarsi dietro le quinte a causa di Mario, come sembra, ma per sorprendere l’altro corteggiatore.