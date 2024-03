UeD: Daniele sarà il nuovo tronista. Ecco cosa sappiamo di lui

Svelato il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. Si chiama Daniele ed ha 33 anni, su Witty Tv è stato caricato il suo video di presentazione.

Il ragazzo è napoletano, nato e cresciuto a Napoli ma negli ultimi 6 anni ha vissuto a New York. Da 10 anni circa lavora nel mondo della moda. Ha confessato di non aver avuto un’infanzia ed un’adolescenza semplici ed ha rischiato di prendere cattive strade. In questo l’allontanamento da Napoli, seppur difficile, lo ha aiutato. All’inizio non è stato facile vivere a New York, ha fatto molti sacrifici, soprattutto perché viene da una famiglia molto umile. Il suo obiettivo è sempre stato quello di comprarsi casa e oggi ci è riuscito. Nel video ci ha tenuto a presentare anche il suo cane Diego, chiamato così in onore di Maradona. Ciò sottolinea il suo forte attaccamento alla città.

Si definisce una persona all’apparenza dura e rabbiosa, ma in realtà molto profonda, dolce e sensibile. Per lui la donna giusta dovrà saperlo comprendere in tutte le sue sfaccettature. Ha dichiarato anche di essere molto schietto per questo se una ragazza non gli piacerà lo dirà senza peli sulla lingua. Si sente pronto a ritrovare l’amore dopo anni in cui è stato single.

❗“Ho 33 anni e sono napoletano” Inizia così il video di presentazione di Daniele, il nuovo tronista di #UominieDonne… Per vederlo, CLICCA QUI https://t.co/7G1zmjD6Pp — Witty TV (@WittyTV) March 6, 2024

I commenti sui social: “Sempre napoletani”

Dopo l’annuncio già sono arrivati i primi commenti. C’è chi si chiede come mai ultimamente il programma seleziona tutti tronisti del sud, specialmente campani. C’è chi invece lo ha definito “il malessere“. In gergo è il classico ragazzo che fa soffrire le donne ma per cui tendono ad impazzire, nonostante tutto. Infatti più di qualcuno ha sottolineato come il giovane sembra essere “uscito direttamente da Mare Fuori“.

C’è anche chi, invece, sostiene che questo suo carattere, all’apparenza così determinato, possa far sì che la scelta avvenga molto velocemente, “non come Brando“. Seppur altri, vedendo la nuova presentazione, suppongono che la scelta del tronista ormai è vicina e quindi Daniele lo andrà a sostituire.

Non sono poi mancati i commenti sul suo aspetto fisico. Nonostante sia un bel ragazzo c’è chi non lo apprezza e lo definisce “un po’ bruttino“.