Nilufar e Giordano insieme, Nicolò attacca la coppia: “È lei che mi cerca”

Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip: Nicolò Federico Ferrari attacca la coppia di Uomini e Donne

Temptation Island Vip ha unito ancora di più Giordano e Nilufar di Uomini e Donne. Dopo il falò di confronto, la napoletana e il maestro di sci si sono chiusi per ben cinque giorni in albergo. “Abbiamo pianto, fatto l’amore, litigato di nuovo e fatto ancora pace”, ha raccontato l’ex tronista del Trono Classico a Uomini e Donne Magazine. Il reality show di Simona Ventura ha fortificato il sentimento tra Nilufar e Giordano, che ora sono pronti a fare un viaggio da soli insieme e a vivere ancora con più entusiasmo questa relazione. “Anche se io cerco di non dirlo troppo, sì, sono innamorato di lei”, ha assicurato Mazzocchi. Insomma, tutto bene quel che finisce bene… o forse no, perché Nicolò Federico Ferrari è tornato ad attaccare la coppia. All’ex corteggiatore di Uomini e Donne non sono andate giù le parole che Nilufar Addati ha usato nei suoi confronti davanti a Giordano Mazzocchi.

“Sono veramente amareggiato per come lei sta rigirando la frittata. Alcune cose non sono state mandate in onda, ma vi assicuro che era lei ad avvicinarsi ogni volta a me. Mi cercava e aveva voglia di parlarmi. A differenza di quello che ha detto, non stava tutto il tempo a dire che Giordano le mancava e che l’amava, ma anzi spesso lo criticava e sottolineava tutte le sue mancanze”, ha fatto sapere il tentatore di Temptation Island Vip. “Non è una colpa parlarmi e poi era lei a venirmi a cercare. Al falò sono stato l’argomento di discussione principale. A Giordano chiedo: sei innamorato di lei o sei in competizione con me?”, ha sottolineato il giovane.

Nicolò Federico Ferrari: Giordano non vuole che Nilufar mi parli

“Sono arrabbiato anche per il fatto che Giordano le vieta di parlare con me. Recentemente ci siamo incontrati a un evento Yves Saint Laurent e lei si è subito eclissata. Come può una persona essere così infantile da vietare ad un’altra persona di parlare con chi vuole?”, ha aggiunto Nicolò Federico Ferrari. Ci sarà presto una replica?