Temptation Island Vip: Nilufar e Nicolò Ferrari partecipano allo stesso evento

Temptation Island Vip, Nilufar e Nicolò Ferrari si sono incontrati dopo il programma? I due presenti allo stesso evento ieri sera

Il riavvicinamento tra Nilufar e Nicolò Ferrari sarà sicuramente uno degli sviluppi più interessanti da seguire a Temptation Island Vip. Un fatto altrettanto interessante, emerso nelle ultime ore, riguarda però un possibile incontro tra i due fuori dal programma. Come emerso infatti dalle loro Instagram stories, sia Nicolò che Nilufar hanno partecipato allo stesso evento ieri sera. Si sono parlati o hanno fatto finta di niente? A questa domanda, ovviamente, noi non possiamo rispondere al momento. Quello che è successo ieri tra di loro, dunque, non lo sappiamo. Vista la portata dell’evento, per esempio, è probabile che i due non si siano nemmeno incrociati. Ad oggi, tuttavia, visto che entrambi (insieme a tanti altri ex di Uomini e Donne e Temptation Island) si trovavano nello stesso posto alla stessa ora, ci riesce difficile credere che non si siano visti.

Nilufar e Nicolò Ferrari allo stesso evento ieri sera: le storie su Instagram lo confermano

Come facciamo a sapere che Nilufar e Nicolò Ferrari, ieri sera, erano entrambi presenti allo stesso evento? Ebbene, come anticipato sopra, basta andare sul loro Instagram stories per averne la prova. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, hanno preso parte alla festa organizzata da YSL dove, durante serata, si è esibito anche Ghali. I video e le foto postate sia dalla Addati che da Ferrari li ritraggono infatti allo stesso party. Di certo, stando alle anticipazioni emerse, sappiamo che Nilufar e Giordano lasceranno il programma insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Set 24, 2018 at 2:27 PDT

Uomini e Donne: la settimana della moda porta tutti gli ex protagonisti della trasmissione a Milano

La festa organizzata da Yves Saint Laurent in occasione della settimana della moda di Milano ha fatto incontrare non solo Nilufar e Nicolò. Allo stesso party, infatti, erano presenti anche altri ex protagonisti di Uomini e Donne. Nicolò Brigante e Virginia Stablum, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Claudio Merangolo del Trono Gay, ma anche tanti altri ex volti noti della trasmissione che, come di consueto, hanno raccontato tutto su Instagram.