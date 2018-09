Temptation Island Vip gossip: quali coppie sono rimaste insieme e quali no

Quali coppie di Temptation Island Vip stanno ancora insieme e chi si è lasciato? Spunta il gossip

A pochi giorni dalla messa in onda della seconda puntata, spuntano i nomi delle coppie di Temptation Island Vip che si sono mollate a causa del programma condotto da Simona Ventura. Com’è noto il format prodotto da Maria De Filippi è registrato e i protagonisti sono già tornati alla vita normale. Che tanto normale non è, visto che alcuni di loro hanno ricominciato da single. Ma di chi stiamo parlando? Secondo quanto scrive il Vicolo delle News a mollarsi dopo l’esperienza in Sardegna sono stati Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. In realtà sull’ultima coppia, quella formata dall’ex calciatore e la stilista 24enne, la situazione è poco chiara. Nicoletta è stata infatti avvistata sotto casa di Bettarini: è andata a ritirare le sue cose per tornare a vivere dai genitori o c’è stata una riconciliazione dopo la fine delle registrazioni?

Le 3 coppie che sono rimaste insieme dopo Temptation Island Vip

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono invece le coppie rimaste insieme dopo Temptation Island Vip. Ancora uniti pure Fabio e Marcella Esposito, nonostante il disastroso falò della prima puntata. Al momento la coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla loro relazione, che ha diviso il pubblico.

Grande successo per il Temptation Island di Simona Ventura

Intanto la prima puntata di Temptation Island Vip si è rivelata un vero successo. La trasmissione ha registrato un ottimo esordio, attirando l’attenzione di circa 4 milioni di telespettatori.