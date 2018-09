Prima puntata Temptation Island Vip: finisce male il falò finale tra Fabio e Marcella Esposito

Al termine della prima puntata, Temptation Island Vip ha perso una delle sue coppie: Fabio e Marcella Esposito. I due hanno lasciato il programma condotto da Simona Ventura dopo quattro giorni di permanenza nel villaggio in Sardegna. A chiedere il falò anticipato è stato il manager di Coconuda, che in poco tempo ha capito di amare moltissimo la sua fidanzata. Fabio è andato al falò di confronto con un anello in tasca, pronto a fare la proposta di matrimonio a Marcella. Quest’ultima, però, non si è presentata all’incontro: la ragazza, come già sottolineato nella clip di presentazione, aveva bisogno di spazio e voleva godere ancora un po’ dell’esperienza nel programma di Canale 5. “Lavoriamo e viviamo insieme, non abbiamo spazi personali”, si era lamentata la napoletana, pronta a stare da sola per qualche settimana.

Marcella non si presenta al falò di confronto: Fabio corre nel villaggio delle fidanzate

L’assenza di Marcella Esposito ha destabilizzato Fabio, che è subito corso nel villaggio delle fidanzate per cercare di parlare con la giovane. È intervenuta la produzione, che ha chiamato Marcella, che ha così cambiato idea. Marcella si è però mostrata delusa e sconcertata dal gesto del fidanzato. “Ti avevo chiesto più tempo”, ha detto Marcella. Dichiarazioni che hanno spinto Fabio a fare un passo indietro: non ha più fatto la proposta di matrimonio a Marcella.

Temptation Island Vip: Marcella e Fabio hanno lasciato il programma insieme

Alla fine Fabio e Marcella Esposito hanno deciso di lasciare Temptation Island Vip. Ma nessun abbraccio o bacio tra i due. “Sono molto arrabbiata”, ha sottolineato Marcella, che ha perso l’occasione di riflettere più a lungo sulla sua storia d’amore.