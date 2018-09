Chi sono Fabio e Marcella Esposito e perché sono a Temptation Island Vip? Parla la conduttrice Simona Ventura

A qualcuno ha fatto storcere il naso la presenza di Fabio e Marcella Esposito alla prima edizione di Temptation Island Vip. A detta di molti la coppia non è considerata davvero Very Important People per partecipare ad un reality del genere. Ma la replica è arrivata dalla conduttrice Simona Ventura nel corso di un’intervista a Verissimo. Super Simo ha fatto sapere che al programma di Canale 5 non partecipano solo persone famose nel mondo dello spettacolo ma pure i Vip di altri settori, come quello della moda. “Sono Vip nel loro ambiente di riferimento”, ha puntualizzato la presentatrice. Ma chi sono dunque Fabio e Marcella?

Cosa bisogna sapere su Fabio e Marcella di Temptation Island Vip

Fabio Esposito è napoletano ed è il manager del brand Coconuda, azienda d’abbigliamento fondato dalla sua famiglia. In passato ha pure posato per le campagne pubblicitarie del marchio. La sua fidanzata Marcella, pure lei napoletana, ha il suo stesso cognome ma è solo una casualità: non c’è nessun grado di parentela tra i due. Del resto Esposito è uno dei nomi più diffusi in Campania. La ragazza lavora con l’imprenditore, con il quale convive anche. Fabio è già padre di due bambini, avuto da un precedente relazione.

Fabio e Marcella: a Temptation Island per via della gelosia

La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip per superare la loro gelosia, da sempre un tasto dolente del loro rapporto. “Prima di fare un passo importante voglio capire se questa è la strada giusta”, ha detto l’imprenditore nella clip di presentazione.