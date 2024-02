Temptation Island, è finita tra 2 volti dell’ultima edizione: ecco chi

Dopo un anno di assenza, la scorsa estate, Temptation Island ha fatto ritorno sugli schermi di Canale 5 ottenendo un clamoroso successo. I telespettatori hanno seguito con passione le storie delle coppie del reality, tanto da continuare a seguirli anche fuori dal programma. Tra questi, troviamo sicuramente il triangolo creatosi tra Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti, approdato anche al Grande Fratello. Non solo, recentemente Francesca Sorrentino e Manuel Marua sono finiti al centro del gossip dopo aver annunciato di essere tornati ufficialmente insieme, con tanto d’invito a Verissimo. Ebbene, nelle ultime ore è trapelata un’altra inattesa notizia su una delle coppie più amate dell’ultima edizione.

Di chi si tratta? Di Manuel Marascio e Isabella Recalcati, gli unici ad aver lasciato il reality estivo insieme. I due avevano deciso di partecipare a Temptation Island a seguito di una crisi nata per alcune incomprensioni caratteriali: Manuel credeva che Isabella non fosse soddisfatta del loro tenore di vita, mentre la giovane era stanca di vedere il fidanzato così insicuro. Ad ogni modo, alla fine, l’amore ha trionfato e, dopo solo due puntate, Manuel e Isabella si sono ricongiunti al falò di confronto. Da lì, la coppia si è mostrata sempre molto felice e complice sui social.

Lo scorso settembre, ospiti a Verissimo, i due avevano addirittura confessato che, grazie al programma, il loro amore era diventato ancora più forte. Intervistati da Silvia Toffanin, avevano parlato di progetti futuri convinti di aver trovato una nuova stabilità nella loro storia. Tuttavia, negli ultimi tempi, qualcosa sembra essere drasticamente cambiato. Ieri, 8 febbraio, Manuel ha deciso di aprire un box domande sul suo profilo Instagram per rispondere ad alcune domande dei suoi seguaci.

Inizialmente, ha evitato di rispondere a interrogatori sulla sua vita privata, fino a che è scoppiato scrivendo queste parole: “Mi chiedete continuamente come va la mia storia… io non voglio creare polemiche, gossip, né nulla! Vi chiedo con il cuore di domandarmi altro! Grazie”. Insomma, una dichiarazione abbastanza esplicativa, dalla quale si evince che la relazione con Isabella sta attraversando una fase tutt’altro che serena.

Ma, per chi avesse ancora dei dubbi, ci ha poi pensato Amedeo Venza a far chiarezza. Nelle sue storie Instagram, l’esperto di gossip ha infatti confermato la rottura ufficiale tra Manuel e Isabella. “Finita la storia tra i due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, Manuel e Isabella! I due erano usciti insieme dal programma, ma le cose non sono andate come speravano”, ha scritto Venza. A questo punto, non resta che sentire la versione della giovane, che per ora non si è ancora espressa sulla vicenda.