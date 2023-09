Verissimo, Isabella Recalcati ha abortito? La verità – ESCLUSIVA

Sabato, 30 settembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto diversi ospiti, tra cui una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, Isabella Recalcati e Manu Marascio. Isabella e Manu hanno ripercorso insieme a Silvia la loro avventura nel reality estivo condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso dell’intervista, i due si sono mostrati più innamorati che mai e hanno confessato che, proprio grazie al programma, il loro amore è diventato ancora più forte.

La coppia ha ricevuto anche un messaggio dalla sorella di Manu, in cui ha espresso tutto il suo affetto nei loro confronti e ha accennato alle tante difficoltà che hanno dovuto affrontare. Dunque, la Toffanin ha colto la palla al balzo per chiedergli quali fossero questi ostacoli che hanno superato insieme. Al che, la reazione di Isabella e Manu è stata abbastanza inaspettata. “Preferirei non dirlo“, ha risposto subito Isabella quasi con tono spaventato. “Ne abbiamo passate tante“, ha poi aggiunto Manu. La conduttrice quindi ha subito chiesto: “Oddio perché è una cosa grave?”.

“Per me sì, è una cosa per cui io ho sofferto tantissimo“, ha replicato infine Isabella. A questo punto, Manu ha cercato di spiegare a grandi linee la situazione, senza andare nei dettagli:

Il fatto è che tutta la situazione che si è venuta a creare di non sentirmi io all’altezza, magari era stato proprio per questo. Per il non essere riuscito a darle questa gioia. Ed è per questo che magari poi mi ritrovo a non essere sicuro di me stesso, perché mi sento tanto in colpa.

La fidanzata, però, lo ha subito interrotto, spiegando che non deve assolutamente sentirsi in colpa. “Io mi ero appena laureata, avevo fatto la discussione qualche giorno prima. Si tratta di una cosa che è capitata così. Non lavoravo io, lui ancora non lavorava, quindi non era proprio…”, ha specificato Isabella.

La Toffanin, nel sentire questo racconto, è rimasta abbastanza basita e incredula, dato che non si aspettava che i due si aprissero su un argomento così delicato. Infine, la conduttrice li ha voluti rassicurare dicendo: “Comunque non dovete dare nessuna giustificazione assolutamente perché avete scelto così, la vita è lunga e vostra e nessuno vi giudica. Questo ricordalo. E grazie anche per averlo detto perché è una cosa molto privata”.

Alla luce di quanto detto da Isabella e Manu e della risposta di Silvia, in tanti hanno pensato che i due si stessero riferendo ad un’interruzione di gravidanza da parte della donna. Tuttavia, la realtà è un’altra. In esclusiva a GossipeTv, isabella ha dichiarato di non aver abortito, come in molti hanno creduto, e che la difficile situazione di cui ha parlato è riconducibile a dei problemi di altra natura. “Ho avuto problemi di salute, su cui però preferisco mantenere riserbo. Chi parla di aborto è fuori strada”, ha confessato.