Temptation Island, Isabella e Manu: finale in lacrime. Bisciglia unico

Il pubblico di Canale 5 scopre il finale di Isabella e Manu a Temptation Island 2023 nel corso della seconda puntata. La scorsa settimana l’appuntamento è terminato proprio con la 26enne milanese intenzionata a incontrare il fidanzato, con un falò di confronto anticipato. Ebbene il giovane tranviere ha accettato di incontrare in anticipo la fidanzata. Seduti di fronte al fuoco, Filippo Bisciglia e Isabella attendono l’arrivo di Manu.

Quando il 27enne arriva, Isabella si lascia subito andare a uno sfogo: “Mi sono sentita di chiamarlo perché ho visto dei video. Avrei voluto che tu ogni tanto avessi un po’ di iniziativa. Sento delle cose e mi chiedo perché stai con me?”. Nessuna risposta da parte di Manu e così Bisciglia pensa bene di consigliare ai due di vedere insieme un video. Nel filmato è possibile vedere Isabella parlare tra le lacrime con Vittoria, nel villaggio delle fidanzate.

Isabella a Temptation Island ha spiegato di non essere una persona viziata, come è stata descritta. Non solo, ha fatto notare di fare delle rinunce ogni giorno per Manu. Nel raccontare questo, la 26enne non ha trattenuto le lacrime. Mentre segue il filmato, lui inizia a piangere. Entrambi piangono e anche Filippo Bisciglia appare provato dalla situazione.

Ancora una volta, il conduttore riesce a sorprendere il pubblico di Canale 5. Sono tanti coloro che apprezzano la sua genuinità e la sua naturalezza. Si commuove nel vedere questi due ragazzi in una situazione complicata e questo non passa inosservato.

Alla fine del video Manu scoppia a piangere e Isabella si avvicina abbracciandolo. Inizialmente sembra non esserci un punto di incontro. Infatti, lui ammette nuovamente di non sentirsi più a suo agio in questa relazione. “Se tu non mi andassi bene io non starei con te”, precisa stasera Isabella. A questo punto, Manuel si lascia andare al suo sfogo, continuando a commuovere Bisciglia, il quale appare con gli occhi lucidi durante questo falò di confronto.

“Ti ho portato al mare in Liguria, vedi le vacanze di tuo fratello e dici: ‘Vorrei un fidanzato come mio fratello’. Dormo 5 ore per venire da te e fare colazione insieme. Quante volte vengo da te anche solo per un giro, questa non è intraprendenza? Isa sono sempre i soliti problemi. Tu dici cose pesanti e non posso starti dietro. Mi sento che prima o poi tu dici ‘tu non vai bene per me Manuel'”

Isabella tenta di far riflettere Manu, facendogli notare che anche lei fa dei gesti importanti nei suoi confronti. Gli chiede così di trovare insieme un punto di incontro. “Non credo che tu sia debole, non hai bisogno di me e basta. Puoi contare anche su te stesso”, afferma.

Temptation Island: Isabella e Manu vanno via insieme

Dopo il temporale torna il sereno: Isabella e Manu escono dal reality show insieme. Dopo le varie indiscrezioni sul loro conto, ecco che rappresentano la prima coppia che lascia il programma. Lui dopo essersi sfogato la stringe tra le sue abbraccia e Filippo Bisciglia comprende che c’è il primo lieto fine di questa edizione.

Infatti, alla famosa domanda del conduttore, Manu e Isabella decidono di tornare a casa insieme. Ora sono in tutto sei le coppie che stanno affrontando le tentazioni del reality dell’estate di Canale 5, su cui Bisciglia ha anticipato nelle scorse ore un dettaglio che lascia col fiato sospeso!