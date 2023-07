Bisciglia: “A Temptation Island una cosa mai successa, su Maria…”

A Temptation Island 2023 accadrà qualcosa che non è mai successa prima. Lo anticipa Filippo Bisciglia, in una nuova intervista per SuperGuidaTv. Il conduttore del tanto amato reality delle tentazioni torna questa sera in onda con la seconda puntata della nuova edizione e, intanto, parla del successo ottenuto già con il primo appuntamento. Filippo ammette che si aspettava di ricevere l’affetto da parte del pubblico.

L’attesa è stata tanta per i telespettatori più affezionati al programma dell’estate di Canale 5, in quanto lo scorso anno c’è stato uno stop. Ma ad attirare l’attenzione del pubblico sono, ancora una volta, le storie raccontate dalle 7 coppie. Stasera, durante la seconda puntata, ci saranno nuovi colpi di scena che terranno i telespettatri incollati al piccolo schermo. Nel frattempo, Bisciglia ricorda che anche durante le passate edizioni i dati degli ascolti televisivi erano ottimi.

Nel corso di questa intervista, viene fatto notare a Filippo che sul web molti lo ritengono un degno erede di Maria De Filippi. E, in effetti, proprio dalla regina della televisione italiana Bisciglia ha imparato tanto.

“Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento per rendere ancora più coinvolgente il mio racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione arriva di più. D’altronde imparo e rubo dalla migliore e quindi sono avvantaggiato”

Il suo camminare mentre legge ricorda, appunto, il momento in cui Maria De Filippi racconta le storie dei protagonisti di C’è posta per te. Ed è proprio in quel modo che Bisciglia parla delle vicende delle coppie nel reality show, quando non viene inquadrato dalle telecamere.

Temptation Island anticipazioni: nelle prossime puntate accadrà qualcosa di inaspettato

Tornando alle anticipazioni, Bisciglia annuncia che accadrà qualcosa di inaspettato: “Succederà qualcosa che non era mai accaduto prima”. Per il momento non si sa nel dettaglio di cosa si tratta, il pubblico lo scoprirà in queste settimane. Il cast di questa edizione piace molto a Filippi, in quanto ci sono coppie che provengono da tutta Italia e ognuna ha la sua storia. E per questo il ringraziamento va a chi si occupa di selezionare i partecipanti:

“Sicuramente merito è di tutta la squadra, delle persone che si occupano del cast, di Raffaella Mennoia (curatrice del programma ndr), di Maria De Filippi e poi sì, non posso anticipare nulla ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima”

Negli anni gli è anche capitato di perdere la pazienza, ma solo una volta. Il momento risale al falò di confronto tra Tommaso e Valentina, la coppia che prese parte alla precedente edizione.

“Ad un certo punto non mi ascoltavano, perché facevo delle domande e loro mi rispondevano tutt’altro. In quel momento ho perso un po’ la pazienza e penso si sia anche visto”

Filippo Bisciglia: L’Isola di Pamela e i sogni in TV

Chiaramente durante L’Isola dei Famosi 2023, Bisciglia ha fatto il tifo per Pamela Camassa, considerata da molti la vincitrice morale. Il conduttore di Temptation Island assicura che è proprio così, in quanto in giro le persone lo fermano per dirgli questo. Ovviamente tale considerazione lo rende “felice e orgoglioso”.

Non ritiene che si stia accontentando di condurre un solo programma in televisione: “Accontentarsi è un parolone perché condurre un programma così di successo in prima serata, su Canale5 non è accontentarsi, anzi è una grande opportunità”.

Gli è capitato in questi anni di rispondere ‘no’ a delle proposte, di cui però non si pente. E non può rinnegare il suo esordio televisivo al Grande Fratello 17 anni. Questo non lo farà mai, perché proprio il reality show di Canale 5 l’ha portato dov’è ora.

Se potesse rubare una trasmissione a qualcuno prenderebbe Reazione a catena a Marco Liorni, che considera suo amico e rappresenta colui che per la prima volta disse il suo nome in televisione. Non solo, gli piacerebbe condurre un programma come Avanti un altro. Dunque tra i sogni di Filippo Bisciglia c’è, appunto, quello di stare al timone di un game o un quiz.