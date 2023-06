Temptation Island, cast definitivo. Le 7 coppie: età, storia e lavoro

Temptation Island ha svelato quasi tutte le sue carte. Il programma, che aprirà i battenti con una nuova edizione lunedì 26 giugno, ha presentato sui suoi profili social le 7 coppie che popoleranno il reality di Canale Cinque (ora manca solo la lista ufficiale dei tentatori e delle tentatrici). Anche Tv Sorrisi e Canzoni ha dedicato uno spazio ai futuri protagonisti della trasmissione timonata da Filippo Bisciglia, fornendo alcuni dettagli circa l’età, il lavoro e la storia che hanno alle spalle le coppie in gioco.

Mirko e Perla di Temptation Island

Perla e Mirko partecipano al reality in quanto sono in crisi per via della delusione di lei che reputa il compagno “apatico”. I problemi sono nati quando lei, tre anni fa, si è trasferita da Salerno a Rieti per stare con lui e avviare una convivenza. La relazione dura da 5 anni ed è stata Perla a scrivere a Temptation

Perla: 25 anni, nata e cresciuta a Salerno, si occupa di e-commerce

Mirko: 26 anni, nato e cresciuto a Rieti, lavora nella catena di

Ale e Federico di Temptation Island

Ale e Federico stanno vivendo un momento difficile per via di visioni totalmente differenti del futuro: lei cerca stabilità e vorrebbe sposarsi e avere figli, lui non ne vuole sapere. La relazione, evolutasi in una convivenza, dura da 3 anni ed è stata Alessia a scrivere a Temptation.

Alessia: 31 anni, nata e cresciuta a Trieste dove svolge il lavoro di receptionist al porto

Federico: 31 anni, anche lui triestino, lavora come programmatore

Francesca e Manuel di Temptation Island

Francesca ha scritto a Temptation perché stufa di essere continuamente lasciata dal fidanzato, con il quale però torna puntualmente (almeno 5 i tira e molla). La love story, tra alti e bassi, dura da due anni e mezzo.

Francesca: 23 anni, lavora come tecnico della riabilitazione in psichiatria

Manuel: 30 anni, lavora come rappresentante farmaceutico

Manu e Isabella di Temptation Island

In questo caso è stato lui a scrivere al programma, spiegando di non trovare dei punti di incontro con la compagna con cui sta da circa tre anni e mezzo. Manu spinge per la convivenza ed è scombussolato dal fatto che lui ha origini umili mentre le è cresciuta nella Milano ‘ricca’.

Manu: 27 anni, nato e cresciuto nella periferia di Milano, professione tranviere.

Isabella: 26 anni, di Milano, lavora in un'agenzia che organizza eventi

Daniele e Vittoria di Temptation Island

La relazione dura da quattro anni. Da subito la coppia è andata a convivere. A scrivere al programma è stato Daniele perché “Vittoria mi sta pressando per avere un figlio ma per me ora non ci sono i presupposti”. Lui è divorziato ed è già papà dal precedente matrimonio.

Daniele: 33 anni, originario di Roma, è un direttore in un supermercato.

Vittoria: 32 anni, romana, ha un centro estetico

Alessia e Davide di Temptation Island

A scriverea Temptation è stata lei che per due anni ha avuto una love story clandestina. Lui ha scoperto tutto e fa fatica a perdonarla. Al momento convivono e la relazione dura da 11 anni.

Alessia: 32 anni, lavora come assistente sociale all'ospedale di Terracina

Davide: 39 anni, lavora con il 118 come autista di ambulanza

Gabriela e Giuseppe di Temptation Island

La storia dura da 7 anni. Gabriela ha scritto a Temptation dopo aver scoperto che Giuseppe si è iscritto a un sito di incontri. I due giovani stanno assieme da quando erano dei ragazzini.

Gabriela: 19 anni, lavora nell'azienda di famiglia

, lavora nell’azienda di famiglia Giuseppe, 24 anni (nessuna notizia su studi o professione)