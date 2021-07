Temptation Island, ex coppia: “Bisciglia scocciato da Tommaso e Valentina”

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno catalizzato l’attenzione del pubblico di Temptation Island nelle prime due puntate. Lui gelosissimo ma poi inspiegabilmente traditore; lei, di quasi vent’anni più vecchia, in balia della “malattia possessiva” del giovane (Tommaso stesso si è più volte definito “malato”). Una relazione che a tratti è parsa surreale. Per qualcuno, però, non tutto sarebbe spontaneo. A sposare tale tesi c’è anche un ex coppia del reality show, che, ai microfoni di Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su radio Radio), ha dichiarato che la storia sarebbe “finta“.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, ospiti in radio, hanno rilasciato una serie di confessioni sia sulla trasmissione di Canale Cinque, sia sulla loro vita privata, commentando la notizia data nei giorni scorsi relativa al fatto che diventeranno genitori. Il primo a parlare è stato Oronzo che senza mezzi termini, in riferimento a Eletti e alla Nulli Augusti ha chiosato: “La vedo una storia finta”. Quindi ha aggiunto: “Lui non lo capisco”.

Spazio poi all’atteggiamento tenuto da Filippo Bisciglia, che nel corso del falò di confronto tra Tommaso e Valentina, in modo inusuale per il suo modo di condurre, ha invitato in modo educato ma deciso la 40enne a guardare la sua situazione da un diverso punto di vista al posto di giustificarsi con Eletti: “Secondo me Filippo si è un po’ scocciato al falò. Quando sento dire che la redazione… , sono cavolate, la redazione non ti dice nulla anzi”.

Insomma, Carinola difende a spada tratta la produzione dello show e anche lui sottolinea quel che era trapelato dal video. Vale a dire che Bisciglia ha avuto un sussulto nel corso dell’incontro decisivo che ha poi innescato la rottura di Eletti e della Nulli.

Anche la De Biasi ha commentato: “Tommaso ha avuto una reazione stranissima. Se non hai interesse ci sta. Lui poi ha avuto un cambiamento assurdo. Non so, lo può avere dopo un anno”.

Temptation Island, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola aspettano un figlio: “Assolutamente cercato”

La coppia ha quindi parlato del frutto d’amore che accoglierà. La notizia è stata data via social pochi giorni fa: “Siamo felicissimi. Siamo proprio su un altro pianeta, non vediamo l’ora”. Inoltre hanno rimarcato che la gravidanza è stata cercata “assolutamente” e si sono detti “molto fortunati”, sostenendo che al “giorno d’oggi è difficile intraprendere” una dolce attesa. De Biasi ha poi raccontato che avrebbe in cuor suo sperato di sposarsi prima di diventare madre.