Temptation Island anticipazioni 2° puntata: fidanzate tremano, crolli

È andata in onda la prima puntata di Temptation Island, cosa accadrà nella seconda? A fine serata il pubblico ha avuto modo di avere le prime anticipazioni sulla seconda puntata, che verrà trasmessa il prossimo lunedì 3 luglio 2023. I telespettatori scopriranno se Manu ha accettato oppure no il falò di confronto anticipato chiesto da Isabella. Oltre questo, uno dei fidanzati ha seguito la linea della ragazza, chiedendo alla propria fidanzata di concludere qui il viaggio nei sentimenti. Di chi si tratta? Questo non è stato rivelato. Il filmato ha mostrato solo Filippo Bisciglia mentre si reca nel villaggio delle fidanzate per fare l’annuncio.

Di sicuro, il pubblico vedrà Gabriela sul punto di chiudere definitivamente la sua relazione con Giuseppe. La ragazza ha annunciato, durante la prima puntata, di voler mettere in atto una vendetta contro il fidanzato. Dunque, molto probabilmente per il momento i telespettatori la vedranno continuare questa esperienza. Filippo Bisciglia ha anticipato che, nel corso della seconda puntata, ci saranno nuovi colpi di scena e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire quali!

Temptation Island, cos’è successo nella prima puntata: prime lacrime e falò

La prima puntata di Temptation Island è iniziata con la presentazione delle sette coppie: Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittoria e Daniele, Isabella e Manu, Francesca e Manuel, Alessia e Federico, Perla e Mirko. Successivamente è arrivato il momento di conoscere tentatori e tentatrici. Dopo di che, le coppie si sono separate, tra il villaggio delle fidanzate e quello dei fidanzati. Ed ecco che, tempo di dare inizio a questa decima edizione, è arrivato già il primo video nel pinnettu. Qui Gabriela si è ritrovata ad assistere ad alcune scene in cui Giuseppe ha dimostrato di volersi divertire durante questa esperienza.

Nel villaggio delle fidanzate sono volate le prime parolacce, con la 19enne fuori di sé. Qualche ora dopo, per lei è arrivato un altro video. In seguito, è arrivato anche un filmato per Francesca su Manuel, seguito da uno di Perla per Mirko. Dunque, si può dire che questa decima edizione del reality delle tentazioni tanto attesa è iniziata col botto. Queste tre coppie hanno affrontato il loro primo falò. Mentre per Gabriela e Francesca Bisciglia ha portato dei video, per Perla non ce n’è neanche uno. Anche i loro fidanzati hanno potuto scoprire cosa sta accadendo nel villaggio delle ragazze.

Mirko e Giuseppe hanno mostrato tutta la loro delusione dopo il falò. La puntata è andata avanti con i falò delle altre quattro coppie. A finire sotto accusa è stato soprattutto Federico, il quale a detta del pubblico starebbe umiliando Ale. I telespettatori si sono già fatti un’idea sulle sette coppie presenti in questa decima edizione, tanto che sul web c’è già tanta rabbia verso alcuni partecipanti, in particolare verso i fidanzati.

Temptation Island: Isabella ha chiesto il falò di confronto anticipato

Per Isabella sono arrivati ben due video nel famoso pinnettu. In questi filmati Manu ha commosso proprio tutti. Ma, nei giorni scorsi, è spuntata fuori una spinosa segnalazione sul loro conto, che non è passata inosservata. Dopo di che, è arrivato il turno di Alessia e Davide, la cui relazione è ancora in bilico. Per quanto riguarda Daniele e Vittoria, la situazione sembra poco più stabile delle altre. Lui non ha ricevuto alcun video della fidanzata, mentre quest’ultima ha ammesso di non aver accusato troppo il colpo dopo il primo falò.

Intanto, Manu ha scoperto che Isabella ha richiesto il falò di confronto anticipato. Il ragazzo ha ammesso di non sentirsi pronto a lasciare il reality show, convinto di non aver ancora risolto nulla.