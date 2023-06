Temptation Island parte coi botti: c’è già rabbia sul web, perché

La prima puntata di Temptation Island parte col botto. Le sette coppie di questa decima edizione stanno già facendo discutere sul web e i telespettatori sembrano avere quasi tutti la stessa opinione. Il primo lancio di una bottiglia e i primi falò stanno emozionando i fan del programma, che non vedevano l’ora di assistere a questa nuova edizione. Ad attirare l’attenzione sono Gabriela e Giuseppe.

A molti è sembrato di tornare indietro nel tempo, all’edizione che ha ospitato Sara Affi Fella e Nicola Panico. Questo perché Giuseppe, non appena vede la fidanzata fumare una sigaretta, inizia a lamentarsi. Infatti, le ha sempre proibito di fumare e non solo. Giuseppe non piace molto al pubblico, anzi. In questi anni di relazione, ha vietato a Gabriela di vivere normalmente la sua vita e di svolgere comuni attività quotidiane, come andare a prendere il pane.

A parte le sigarette, che può essere solo un bene, è inconcepibile sentire ancora divieti di questo genere. Per questo, i telespettatori invitano Gabriela a Temptation Island 2023 di chiudere questa relazione. Ed è proprio quello che lei dice di voler fare. Infatti, parlando con un tentatore, la ragazza annuncia: “Mi guarderà e piangerà… E io lo manderò a fa***lo”.

Gabriela spiega di voler mettere in atto una vendetta contro Giuseppe, dopo essere stata la prima ad assistere a un video nel pinnettu. Un altro filmato ha modo di vederlo durante il falò. Qui resta nuovamente delusa e si dice pronta a mettere fine a questa relazione. Dall’altra parte Giuseppe nota che Gabriela sta cercando di divertirsi nel villaggio della fidanzate.

Balla, scherza e fuma insieme ai tentatori. Ciò che sembra infastidire maggiormente Giuseppe è vederla con in mano la sigaretta, esattamente come accadde anni fa a Nicola Panico.

“Ora vedo che sta fumando, davanti a me non fuma. Non sapevo fosse una ballerina. In sette anni non ha mai ballato. Era l’unica che ballava davanti a tutti. Vuol dire che io sto pensando molto e riflettendo, invece devo fare molto. Lei non mi sta pensando”

Quando rientra nel villaggio, Giuseppe butta giù una sedia e poi la giacca. Continua a puntare sulle sigarette, parlando con gli altri fidanzati: “Tu fumi davanti a lui, con il pacchetto proprio personale”. Di sicuro Gabriela sta conquistando sempre di più il pubblico, mentre Giuseppe perde punti minuto dopo minuto.

C’è tanta attenzione anche su Francesca e Manuel. Quest’ultimo sta deludendo parecchio la sua fidanzata, divertendosi con le tentatrici e facendo delle dichiarazioni che fanno pensare e discutere sul web. Manuel fa capire chiaramente di vedere questa esperienza come l’occasione giusta per farsi lasciare da Francesca. Crede che di fronte a un suo inaccettabile gesto di fronte alle telecamere, lei possa arrivare alla conclusione che è meglio chiudere.

Dopo essere stata lasciata più e più volte dal fidanzato in questi anni, lei non riesce proprio a voltare pagina. La stessa Francesca, in lacrime, confessa di non riuscire a mettere un punto a questa storia, sebbene sappia dentro di sé di doverlo fare. La fragilità e l’ingenuità di Francesca conquistano il cuore dei telespettatori, speranzosi di vederla chiudere questa storia. Non solo, il pubblico crede che la ragazza abbia bisogno di aiuto per capire che la sua potrebbe essere una relazione tossica da cui non riesce a uscire.

Piace molto al pubblico anche Mirko e molto meno Perla, che a detta del pubblico non riuscirebbe ad apprezzare nulla. Infine, c’è grande apprezzamento per Manu. Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 si schiera dalla parte di Alessia, andando contro Federico, trovando le sue dichiarazioni poco carine. A detta dei telespettatori, lui la starebbe solo umiliando. Durante il falò, vedendo lei vicina a un altro tentatore, Federico ammette di sentirsi addirittura sollevato.