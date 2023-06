Temptation Island, Isabella e Manu: lui straziante, ma c’è uno scoop

La prima puntata di Temptation Island sta già regalando colpi di scena per il pubblico di Canale 5. Verso la conclusione di questa serata che dà inizio alla decima edizione, diventano protagonisti Isabella e Manu. Filippo Bisciglia anticipa subito che la storia di questa coppia non è da sottovalutare. Infatti, Isabella arriva a prendere una decisione molto importante, dopo solo qualche giorno di permanenza nel reality delle tentazioni. Non solo, in questi giorni su questa coppia è arrivata una segnalazione che sta facendo pensare.

Manu entra nel cuore dei telespettatori, che non vedevano l’ora di tornare a seguire il programma condotto da Bisciglia. In particolare, commuove tutti quando spiega di non sentirsi accettato dalla fidanzata per via delle loro situazioni economiche così diverse. Addirittura Manu crede che Isabella si vergogni di lui. Sente che la ragazza lo continui a sminuire nella vita di tutti i giorni per il suo umile lavoro.

“Sento che non vengono accettate le persone che mi stanno intorno. Alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono capiti, ma ci sta. Anche io non capisco come si comportano a casa sua, ma io me ne frego. Sono persone più umili, terra terra. Magari questo non viene accettato. Non mi compro un paio di scarpe per portare lei a cena. Mi sveglio la mattina presto, porto giù il cane e poi sistemo casa. Poi inizio a studiare. Lei adesso non lavora, la mattina si sveglia e non fa niente. È normale che per lei è più facile. Non è che io non ho iniziative, è che economicamente non riesco. Sai che brutto?”

Le parole di Manu a Temptation Island 2023 commuovono anche alcune delle fidanzate, che nel pinnettu si trovano ad ascoltare il suo triste sfogo. Isabella spiega a tutte loro che, in realtà, sminuisce il lavoro del fidanzato perché sa che non è ciò che lui vuole davvero fare. Inoltre, la ragazza tenta di smentire la versione data da Manu.

La situazione degenera nel momento in cui Isabella riceve un video durante il primo falò. Scoppia in lacrime e, mentre lui dichiara di sentirsi denigrato costantemente in questa relazione, decide di smettere di vedere il filmato. Dopo di che, annuncia di avere intenzione di avere già un confronto faccia a faccia con Manu.

“Sicuramente sbaglio i modi con cui gli dico le cose, ma io mi sento attaccata quando io queste cose gliele dico perché voglio vederlo realizzato e felice. Io voglio parlare con lui. Non ha senso restare qui. Io andrei da un’altra parte e non starei con lui, sapendo che non mi può dare certe cose”

Filippo Bisciglia e le sue compagne d’avventura la spronano a riflettere sulla sua decisione, così Isabella decide di continuare a vedere il video al falò. Ma poi si dice convinta nel voler avere il falò di confronto anticipato.

Isabella e Manu a Temptation Island stanno mentendo? La segnalazione

Su Isabella e Manu c’è una segnalazione, che è spuntata fuori nei giorni scorsi, quando la loro storia è stata presentata al pubblico sui social network. Sotto il video di presentazione, ecco l’indiscrezione che è stata condivisa:

“È tutto falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV. Togliete le maschere!”

Una segnalazione simile è arrivata nei giorni scorsi anche su Gabriela e Giuseppe. Bisognerà ora capire cosa accadrà tra Isabella e Manu nel reality show, in quanto lei ha chiesto il falò di confronto anticipato a Manu, decidendo di interrompere il viaggio. Se questa segnalazione fosse vera, la coppia starebbe fingendo di essere in crisi. Dunque, Manu potrebbe davvero aver inventato tutta quella struggente storia per colpire l’interesse del pubblico?