Temptation Island, ombre su una coppia: i rumor si fanno pesanti

Arrivano le prime segnalazioni sulle coppie di Temptation Island 2023. Una di queste riguarda la coppia composta da Gabriela e Giuseppe, mentre l’altra vede protagonista un fidanzato, di cui non viene rivelato il nome. Facendo il punto della situazione, lunedì 26 giugno 2023 prenderà inizio la nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia e chi conosce i volti protagonisti sta raccontando la propria versione dei fatti. In particolare, un’utente su Instagram fa sapere a Deianira Marzano di conoscere Gabriela e Giuseppe.

Ebbene, stando a questa segnalazione, questa coppia non sarebbe davvero in crisi, ma avrebbe messo in scena un teatrino per far parte del programma di Canale 5. Ovviamente tali indiscrezioni dovrebbero essere prese con le pinze. Nonostante questo, è impossibile non tenere conto di quanto riferiscono i telespettatori che conoscono i partecipanti. In questo caso, questa utente si dice convinta del fatto che Gabriela e Giuseppe stiano mentendo sulla loro situazione sentimentale, solo per apparire in televisione.

“Gabriela e Giuseppe stanno benissimo insieme. Si fa di tutto per apparire oggi giorno. Che tristezza. Sono del mio paese, Poggiomarino (NA). Lei mi fa le unghie da un po’ ormai. Ti mando anche la sua foto profilo di WhatsApp”

Nel video di presentazione, la coppia di Temptation Island 2023 ha spiegato di essere in crisi per via di alcune situazioni che si sono create. Innanzitutto, Gabriela ha fatto presente che Giuseppe è sempre stato una persona molto gelosa e possessiva. La crisi effettiva sarebbe arrivata quando lei ha scoperto che il fidanzato si sentiva in segreto con delle ragazze attraverso un’app di incontri. Stando, però, alla segnalazione sembra che in realtà tra i due non ci siano tutti questi problemi.

Temptation Island 2023: segnalazioni anche su altre coppie

Non finiscono qui le segnalazioni sulle sette coppie di Temptation Island 2023. Uno dei fidanzati pare sia pronto a lasciare la sua dolce metà per dei precedenti tradimenti. Un’altra indiscrezione, invece, fa sapere che un altro partecipante (non si sa se sia lo stesso della segnalazione precedente) avrebbe inviato delle foto ad altre ragazze attraverso i social network. A riportare questi rumor è sempre Deianira Marzano, che sta raccogliendo tutte le segnalazioni sulle coppie.

“Ciao Deia, piccolo scoop pre-Temptation Island. Conosco ****, la lascia ogni 3×2 perché è un ***** che manda foto e video alle ragazze online. È proprio **** nonostante sia un bel ragazzo, sta cosa non l’ho mai capita”

Ad alimentare questo rumor ci pensa un’altra utente su Instagram. Questa persona – mantenendo sempre l’anonimato – scrive a Deianira per confermare la versione.

“Verissimo, è un **** di prima categoria. Lo conosco da una vita, è stato 10 anni insieme a mia cugina. Si sono fidanzati da piccoli e sono stati insieme fino a tre anni fa. Ha fatto lo stesso con lei, un tira e molla continuo”

Non si sa chi sia il fidanzato protagonista di questa segnalazione. La coppia a cui subito si pensa è quella composta da Francesca e Manuel. Questo perché lei ha lamentato, nel video di presentazione, proprio il fatto che più e più volte il fidanzato l’ha lasciata per poi tornare tra le sue braccia. C’è grande attesa da parte del pubblico di Canale 5, che dopo un anno di pausa ritrova in prima serata il reality show delle tentazioni. E, tenendo conto di quanto visto finora, sembra proprio che i colpi di scena non mancheranno!