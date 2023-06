Temptation Island, ecco la 1° coppia super trash: i dettagli (video)

Mancano pochissimi giorni all’inizio di Temptation Island 2023: dopo un anno di assenza, il reality tornerà in prima serata su Canale 5 a partire dal 26 giugno del 2023. Gli spettatori sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nell’isola delle tentazioni, capitanata dall’ormai veterano Filippo Bisciglia. Per mantenere alta la curiosità, il profilo Instagram ufficiale del programma ha dato a conoscere poco fan la prima coppia ufficiale della nuova edizione: Gabriela e Giuseppe.

Temptation Island 2023: Gabriela e Giuseppe sono la prima coppia ufficiale

Tramite un breve video pubblicato sui social, il pubblico ha potuto conoscere i primi dettagli sui due concorrenti di Temptation Island 2023. Come raccontato da Gabriela, lei e Giuseppe sono fidanzati da sette anni. Per lui e per la sua estrema gelosia, lei ha dovuto rinunciare a tutto, dagli studi alle amicizie fino alla famiglia. A gennaio del 2023, succede qualcosa che mette in crisi la loro storia.

Gabriela, infatti, ha scoperto improvvisamente che il fidanzato si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri, sotto il falso nome di “American Boy“. Mentre chattava con una ragazza conosciuta sull’applicazione, Giuseppe, senza accorgersene, le passa il numero di telefono di Gabriela, al posto del suo. A quel punto, la giovane è riuscita a leggere un messaggio in cui le chiedeva di vedersi, finendo per scoprire tutto. “Ma poi che scemo, a stento sa l’italiano, si faceva chiamare American Boy“, ha poi aggiunto, prima di essere raggiunta da Giuseppe.

Insomma, un’anticipazione che ha già creato altissime aspettative sul ritorno del reality estivo di Canale 5. Il video ha subito ricevuto una pioggia di commenti ed è stato subito ricondiviso da tantissimi utenti su Twitter e su Instagram. Lo pseudonimo scelto da Giuseppe, “American Boy” ha scatenato l’ironia del mondo del web ed è già diventato un cult. Inoltre, sono stati creati i primi “meme” su questa coppia, che sicuramente ne farà vedere delle belle. Dunque, non resta che attendere per scoprire quali saranno gli altri concorrenti che si aggiungeranno a Gabriela e Giuseppe e andranno a formare il cast ufficiale di Temptation Island 2023.