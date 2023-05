Il pubblico ritroverà coppie nate a Uomini e Donne o in altri programmi? L’autrice si svela su come sta procedendo il casting e non solo

Finalmente torna Temptation Island con una nuova edizione dopo lo stop della scorsa estate. Raffaella Mennoia si svela in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine parlando appunto del reality delle tentazioni. L’autrice è felice di ricominciare a lavorare sul programma estivo di Canale 5 e confessa che ormai il cast è quasi al completo! Dunque, la maggior parte delle coppie che prenderanno parte a questa nuova edizione del reality delle tentazioni è già stata scelta.

D’altronde manca poco all’inizio delle riprese e alla messa in onda delle prima puntata. Mennoia spiega di aver lavorato per ben due mesi “proprio sulle persone da scegliere”. Questo perché al centro della scena ci saranno ancora le coppie che decidono di mettere alla prova i loro sentimenti. Raffaella conferma di aver ricevuto molti messaggi da parte dei telespettatori che sentivano la mancanza del reality e questa è una cosa che le ha fatto piacere.

“Credo che più di tutto ai telespettatori siano mancati quel sano divertimento e quella immedesimazione che coinvolgono un po’ tutti”, afferma la Mennoia nella sua intervista. Ma cosa deve aspettarsi il pubblico di Canale 5 da Temptation Island 2023? Quali coppie si metteranno in gioco? Raffaella anticipa che la formula è sempre la stessa, quella a cui i telespettatori sono abituati da anni.

Non solo, spiega che il programma è basato chiaramente sul cast che viene formato “quindi bisognerà capire com’è stato composto il gruppo… è da lì che parte tutto”. Questa nuova edizione pare che non vedrà protagoniste delle coppie Vip. Infatti, le indiscrezioni rivelano che il cast sarà composto da persone sconosciute sul piccolo schermo. Questo non vale per i tentatori e le tentatrici, tra i quali potrebbero esserci ex volti di Uomini e Donne.

Raffaella Mennoia non conferma né smentisce. L’autrice precisa solo che non crede che sia chissà che differenza tra un cast Nip o Vip. “Se sono coppie, sono coppie. E le dinamiche alla fine sono quelle”, sottolinea. Pertanto, c’è la possibilità che il pubblico possa ritrovare coppie già note sul piccolo schermo e, in particolare, provenienti da Uomini e Donne! Ma per scoprire questo dettaglio bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Le coppie sono state scelte in base alla motivazione che danno per partecipare al reality estivo, sempre tenendo conto dei loro sentimenti. Su questo Raffaella anticipa:

“Sono tutte coppie in cui si nutrono sentimenti l’uno verso l’altra… ecco, c’è quasi sempre la coppia in cui sembra che ci sia chi ama di più e chi ama di meno. E quello che ama di più si chiede di solito ‘Mi amerà come lo amo io?’, ‘Mi tradirà?'”

Intanto, Raffaella Mennoia dichiara che non avrebbe alcun problema a partecipare lei stessa al reality, ma non saprebbe dire come si comporterebbe. Inoltre non sa dare una risposta quando le viene chiesto se le coppie Over siano più innocue o più pericolose rispetto a quelle dei giovani: “Non vorrei generalizzare parlando di fasce d’età”.

Infine, l’autrice del programma ammette che tutto il team, compresa lei, lavora senza sosta durante le registrazioni delle puntate con dei ritmi che sono davvero incredibili. Infatti, precisa che si dorme poco e si mangia in modo non regolare.