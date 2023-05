Quando inizia Temptation Island? A svelarlo ci pensa Lorenzo Pugnaloni, che con il suo profilo Instagram tiene sempre informati i telespettatori sulle vicende riguardanti Uomini e Donne. Ebbene la data indicata corrisponde a lunedì 26 giugno 2023. Il reality show delle tentazioni di Maria De Filippi andrà in onda, come sempre, in prima serata. Così il pubblico di Canale 5 affezionato ai programmi di ‘Queen Mary’ potrà ingannare l’attesa prima di settembre, quando il Trono Over e il Trono Classico torneranno in onda con una nuova edizione.

Sembra che qualche volto proveniente proprio da UeD potrebbe far parte di questa nuova edizione del reality estivo. Infatti, tra le anticipazioni date con l’annuncio di oggi – ancora non reso ufficiale dal programma stesso – si legge che tra i tentatori e le tentatrici potrebbe esserci qualche volto già noto del dating show. Invece pare proprio che tra le coppie non ci saranno personaggi già noti sul piccolo schermo. Si parlava in effetti di un’edizione con relazioni tutte da conoscere.

Per scoprire quali saranno le coppie di Temptation Island 2023 bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo, le anticipazioni rivelano che le riprese dei 21 giorni previsti per ogni edizione del reality prenderanno inizio a breve. Di sicuro non mancheranno i colpi di scena. Come sempre, la redazione del programma delle tentazioni punta su coppie che hanno davvero bisogno di una separazione per riuscire a capire i loro sentimenti.

Nelle passate edizioni il reality è riuscito sempre a sorprendere il pubblico di Canale 5 nelle prime serate estive. E anche questa volte dovrebbe accadere lo stesso, anche perché per il programma questa edizione rappresenta un ritorno sul piccolo schermo. Nell’estate del 2022, il reality non è andato in onda e questa decisione ha lasciato i telespettatori più affezionati – e sono molti – con l’amaro in bocca.

Ecco che i piani alti di Mediaset decidono per questa estate di puntate nuovamente sugli ascolti TV che Temptation Island può garantirgli nella prima serata. Al timone del programma il pubblico ritroverà Filippo Bisciglia. Questa è un’altra notizia che ha reso felici i telespettatori, felici di ritrovare l’ex gieffino come conduttore del reality. Infatti, si può dire che Bisciglia è ormai il volto protagonista di questo programma.