“Temptation Island” farà presto ritorno sugli schermi italiani. Dopo un anno di stop, il programma targato Fascino verrà nuovamente trasmesso su Canale 5 per fare compagnia ai telespettatori durante l’estate del 2023. Lo scorso anno, infatti, il reality era stato sostituito dal varietà “Ultima Fermata“, che, però, non ha ottenuto il successo sperato tra il pubblico, ancora ‘vedovo’ dall’assenza della trasmissione divenuta ormai un appuntamento fisso per le serate estive italiche. Ebbene, per la gioia dei numerosi fan del format, “Temptation Island” andrà in onda quest’estate durante i mesi di giugno e luglio 2023.

La data esatta della messa in onda non è ancora nota, ma è già possibile vedere su Canale 5 lo spot che anticipa la nuova edizione sulle note della sigla cult del programma “Love the way you lie“. Alla conduzione, tornerà ancora una volta il veterano Filippo Bisciglia. Sin dalla prima edizione, è lui l’incaricato a raccontare il percorso delle coppie con i tentatori e le tentatrici rinchiusi nel villaggio turistico di Is Morus Relais, nella regione della Sardegna. Solamente nelle edizioni vip l’ex volto di “Amici Celebrities” fu sostituito prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi. Nonostante le insistenti voci su un possibile cambio di guardia, Maria De Filippi ha deciso di puntare ancora una volta su Bisciglia.

Temptation Island: ecco come come funziona il format

Per chi ancora non lo sapesse, come è strutturato Temptation Island? Come menzionato prima, il programma si concentra in un villaggio turistico in Sardegna diviso in due zone: una destinata ai fidanzati e le loro tentatrici e l’altra per le fidanzate con i tentatori. Il reality si concentra su varie coppie che vengono separate per alcune settimane per essere mettere a dura prova la loro relazione: devono, infatti, convivere con altre donne e uomini, cercando di riuscire a resistere alla tentazione. L

e rispettive parti delle coppie vengono poi informate sulle varie vicende da Bisciglia, che mostra loro i filmati incriminati riguardanti i loro compagni. Il percorso delle coppie si conclude poi con un falò finale, in cui i due hanno un confronto faccia a faccia per prendere una decisione finale: tornare a casa insieme o terminare lì la loro storia.