I due ex protagonisti del reality delle tentazioni di Canale 5 di Maria De Filippi sono diventati genitori per la prima volta

Speranza Capasso e Alberto Maritato di Temptation Island hanno accolto la loro prima figlia. La coppia del reality delle tentazioni di Canale 5 ha tenuto aggiornati i fan nelle scorse ore, passo dopo passo. In questi giorni, Speranza aveva condiviso alcune foto che la ritraevano con il pancione a fianco di Alberto. La Capasso aveva fatto notare che quel pancione di sicuro le mancherà ed ecco che diverse ore dopo Maritato ha rivelato con il suo account Instagram che si trovavano in ospedale.

“Dai che ci siamo”, ha scritto Alberto. Dopo di che, la coppia ha condiviso un video in cui balla per cercare di nascondere la tensione, pochi momenti prima della nascita della prima figlia. “Attimi prima di entrare in sala parto. La voce di Dio. Tensione alle stelle”, ha scritto Maritato per accompagnare questo filmato. Intanto Speranza ha parlato con i suoi fan confermando che avrebbe fatto il cesareo.

“La bambina è molto grande e per i problemi che ho avuto in passato non possiamo rischiare questa piccolina. Andrà tutto bene anche col cesareo, incrociamo le dita”

Poco dopo, Alberto ha aggiornato i fan rivelando che Speranza ha partorito e che è nata la loro prima figlia, Antonia Marie. “Scusate solo per la storia di pochi secondi ma l’emozione è forte e non riesco a parlare”, ha scritto successivamente Maritato. Di sicuro nelle prossime ore Speranza darà ulteriori atteggiamenti ai suoi fan.

Speranza e Alberto dopo Temptation Island

Risale a settembre l’annuncio fatto da Speranza e Alberto sull’arrivo del loro primo figlio. La coppia ha così confermato i gossip di quel periodo. Il percorso dei due a Temptation Island, nell’estate del 2020, aveva fatto parecchio discutere. In particolare, Maritato finì nel mirino di moltissimi telespettatori per via del suo comportamento, tanto che durante il confronto finale Speranza aveva deciso di chiudere la loro relazione.

Ma Alberto non si è mai arreso e ha cercato in questi anni di riconquistare la sua amata, chiedendole anche di diventare sua moglie. Lo scorso anno però la coppia ha nuovamente messo fine alla love story per poi far tornare il sereno qualche mese dopo. Ad annunciare il ritorno di fiamma è stato Alberto, che oggi condivide con Speranza la gioia più grande della sua vita.