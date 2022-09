Temptation Island, Speranza è incinta: primo figlio dopo la burrasca

La Capasso oggi conferma con un emozionante annuncio di essere in dolce attesa con Alberto Maritato per la prima volta

Speranza Capasso e Alberto Maritato di Temptation Island aspettano il loro primo figlio. A confermare i rumors dei giorni scorsi ci pensa la coppia, che nel reality delle tentazioni aveva fatto parecchio discutere. Speranza è incinta e decide finalmente di rendere nota la sua gravidanza. Attraverso un emozionante video su Instagram, mostra il risultato del test di gravidanza, le prime ecografie e alcune foto che la ritraggono felice con il suo pancino, a fianco a Maritato.

Già qualche settimana fa si parlava di una presunta gravidanza per Speranza e Alberto. La coppia, però, si è presa i suoi tempi – com’è giusto che sia – per rendere ufficiale la notizia. Non poteva più nascondere questa realtà con i fan che li hanno sempre sostenuti e che oggi ancora, a distanza di anni, dimostrano affetto nei loro confronti. Pertanto, la Capasso ammette che insieme ad Alberto non riesce più “a trattenere questa gioia immensa”.

Detto ciò, Speranza conferma di essere incinta: “Siamo qui ad annunciarvi che presto saremo in tre”. Pioggia di commenti sotto il post di Instagram. Sono tantissimi coloro che fanno i loro auguri e che si dicono felici per questo bellissimo annuncio. Forse per la coppia di Temptation Island non era questo il momento perfetto della gravidanza per dare questa notizia. Lei stessa sottolinea questo dettaglio.

“La paura era ed è ancora tanta, ma l’istinto di condividere con voi questa gioia immensa ha prevalso su tutto”

Probabilmente, Speranza avrebbe preferito attendere ancora qualche mese prima di dare la notizia. Non si nulla sul sesso e sul nome del primo figlio che stanno attendendo la Capasso e il suo Alberto.

“Noi ti amiamo già tantissimo che tu sia bimbo o bimba già sei nei nostri. Mamma e Papà ti aspettano e sarà l’attesa più bella di tutta la nostra vita”

Ora ai fan non resta che attendere prima di scoprire tutti gli aggiornamenti della loro prima gravidanza.

Speranza e Alberto, da Temptation Island alle tempeste

Dopo la tempesta arriva sempre il sereno. È il caso di dirlo, perché questa coppia divenuta nota al pubblico di Canale 5 attraverso la partecipazione al reality delle tentazioni ne ha affrontate di tempeste. Solo all’inizio di questa estate, Speranza e Alberto si sono ritrovati dopo quella che sembrava essere una rottura definitiva. Infatti, hanno annullato anche il matrimonio. Quando nel 2020 presero parte al programma televisivo condividevano ben 16 anni di relazione e tanti problemi da risolvere.

Maritato non riuscì a farsi apprezzare dal pubblico, anzi. Il suo comportamento generò spesso forti critiche nei suoi confronti. Durante il confronto finale, non arrivò il lieto fine. Infatti, si ritrovarono a concludere questa esperienza separati. Alberto non si è mai perso d’animo in questi anni. Ha poi cercato di riconquistare Speranza, preparando una proposta di matrimonio davvero inattesa.

La Capasso ha dato un’altra possibilità a questo loro amore e poi si è ritrovata nuovamente a chiudere, a gennaio scorso. Qualche mese dopo, Alberto ha annunciato il loro ritorno di fiamma.