Temptation Island, Speranza e Alberto escono allo scoperto: “C’è paura”

Ritorno di fiamma per Speranza Capasso e Alberto Maritato di Temptation Island. Ad annunciare la notizia ci hanno pensato proprio loro, tra tanta paura, attraverso i rispettivi profili Instagram. Come riporta IlVicolodelleNews, il 34enne napoletano ha condiviso alcune Stories che lo ritraggono insieme a Speranza, condividendo un lungo messaggio. Ed ecco che confermano così di aver deciso di dare un’altra opportunità alla loro lunga storia d’amore. Era il 2020 quando decisero di prendere parte al reality delle tentazioni, dopo 16 anni di relazione, per mettere alla prova il loro amore.

Qui, però, non andò affatto bene per loro. Maritato era stato preso di mira da tantissimi telespettatori, per via del suo comportamento poco corretto nei confronti di Speranza. Prima di partecipare al reality di Canale 5, la Capasso aveva più volte perdonato i suoi tradimenti. Ma proprio all’interno del villaggio delle tentazioni, tutti problemi vennero a galla, tanto che arrivò l’addio durante il falò di confronto finale. Dopo qualche tempo, Alberto aveva cercato di riconquistare il cuore della sua storica ormai ex fidanzata.

Infatti, Maritato aveva chiesto a Speranza di sposarlo dopo Temptation Island. Un tira e molla continuo, insomma, anche lontano dal resort della Sardegna. Aiutato dalla sua famiglia, lui si è spesso lasciato andare a gesti eclatanti dopo la partecipazione al reality, tra cui appunto la proposta di matrimonio. Non potendo ignorare i suoi sentimenti, la Capasso aveva dato un’altra possibilità al loro rapporto.

Ma anche in quel caso, la situazione si è ribaltata ed è tornato tutto come prima. Speranza e Alberto si sono lasciati lo scorso mese di gennaio, per l’ennesima volta. Addirittura, è arrivata di recente la segnalazione che Maritato aveva intrapreso una nuova frequentazione. Ed ecco che, nelle scorse ore, la coppia ha deciso di annunciare la decisione di riprovarci ancora, dopo questa serie di tira e molla.

“È inutile negarlo, prima di pubblicare questa foto ci siamo fatti mille problemi. Se ci facciamo ancora oggi tanti problemi nel pubblicare questa cosa bella è perché vi assicuro che un po’ di paura dopo tutto c’è sempre. La paura di deludere i nostri cari, i nostri amici e soprattutto voi che credete in noi da sempre. Però noi siamo fatti così. Dopo 18 anni non vogliamo nasconderci per paura di deludere. Grazie infinitamente”

Queste le parole condivise da Maritato nelle scorse ore, accompagnate da foto che lo ritraggono felice tra le braccia di Speranza. Lei ha condiviso alcuni video mentre cantano e ha confermato tutto: “Non siamo tanto intonati, ma in questo momento non è ciò che conta”. Sarà l’ennesimo buco nell’acqua per questa coppia?

Intanto, in questi giorni, alcuni indizi hanno portato a ipotizzare un altro ritorno di fiamma, per una coppia che ha preso parte al reality lo scorso anno. Stiamo parlando di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni. Ci sono alcuni dettagli social che non sono passati inosservati e presto potrebbe arrivare anche un loro annuncio, mentre da questa estate il pubblico di Canale 5 dovrà fare a meno del reality!