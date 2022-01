Temptation Island, Alberto e Speranza si sono lasciati: nozze annullate

Scoppia un’altra coppia di Temptation Island, quella formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. I due avevano partecipato al programma prodotto di Maria De Filippi nell’estate 2020. Una partecipazione che aveva suscitato molte critiche e polemiche per via dei molteplici tradimenti del ragazzo. Tradimenti che la sua fidanzata ha sempre perdonato tanto da regalargli un’altra chance nella vita di tutti i giorni.

Matrimonio annullato

Dopo i dubbi e i tentennamenti nello show di Canale 5 Alberto e Speranza sembravano più uniti che mai tanto da pensare anche al matrimonio. Evento fissato a maggio 2022 dopo una romantica proposta di nozze da parte di Maritato. Ora, però, tutto sembra finito. A dare l’annuncio i diretti interessati su Instagram: entrambi hanno capito che non era più il caso di andare avanti dopo diciotto anni insieme.

Il primo a dare l’annuncio è stato Alberto Maritato: l’ex partecipante di Temptation Island ha ammesso che la love story con Speranza Capasso si è esaurita del tutto. La partecipazione alla trasmissione di Filippo Bisciglia non ha fortificato la coppia, anzi. I problemi, i litigi e le incomprensioni si sono intensificate sempre più nonostante l’affetto dei follower. Liti all’ordine del giorno che hanno spinto Speranza e Alberto a dirsi addio.

Le parole sulla rottura

Su Instagram Maritato ha precisato che la rottura non è avvenuta per nuovi tradimenti o altre persone ma solo ed esclusivamente per le numerose discussioni diventate decisamente insostenibili. Versione confermata da Speranza Capasso, che ha però chiarito di non sentirsi ancora pronta a fornire dettagli sulla separazione.

La giovane ha confessato che il 2022 è iniziato nel peggiore dei modi e che i diversi problemi accumulati negli ultimi anni sono diventati dei veri e propri macigni. Macigni che hanno distrutto la relazione tra Alberto e Speranza, decisi a non costruire più quel futuro insieme tanto sognato fino a poco tempo fa.

Per il momento Maritato e la Capasso si godranno un po’ di solitudine, più che mai decisi che il loro rapporto è ormai irrecuperabile. L’addio, rispetto alle altre volte, sembra dunque definitivo…