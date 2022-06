Temptation Island, ritorno di fiamma per ex coppia? Indizi e segnalazioni

Se Temptation Island non andrà in onda nell’estate del 2022 potrebbero pensarci le ex coppie del reality show a tenere compagnia al pubblico che ne sente la mancanza. Oggi per esempio è spuntato un gossip su due partecipanti dell’edizione dell’anno scorso. Pare sia in corso un ritorno di fiamma tra Alessandro Autera e Jessica Mascheroni. 29 anni lui, 35 anni lei circa, stavano insieme da sette anni e convivevano da due quando hanno deciso di partecipare a Temptation Island.

Era stata lei a scrivere al programma perché da quando avevano cominciato la convivenza aveva notato cambiamenti in Alessandro. Prima era intraprendente e pieno di vita, poi sarebbe diventato un bradipo, a detta sua. Alessandro si era presentato nel programma ammettendo di essere cambiato, ma secondo lui il cambiamento era dovuto semplicemente al fatto di essere cresciuto. Si era divertito tanto in passato quindi gli bastava avere accanto Jessica, non aveva più bisogno della vita mondana che faceva prima. Jessica e Alessandro si erano lasciati a Temptation Island, lui aveva anche iniziato una frequentazione con l’ex tentatrice Carlotta dopo il programma.

Anche tra Alessandro e Carlotta è finita (e pure male!), adesso lei è tornata alla ribalta per un flirt con Giulio Raselli. Anche Autera e la sua ex Jessica però sono tornati oggi al centro del gossip per un possibile ritorno di fiamma. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, che prima ha riportato però altri indizi che le sono stati segnalati dai follower. Alessandro e Jessica erano entrambi al concerto di Cesare Cremonini, anche se non si sono mostrati insieme sui social. Il secondo indizio è arrivato dal profilo della Mascheroni, che dopo il concerto ha scritto un pensiero che parla proprio di ritorni:

“Se due persone sono destinate a stare insieme non importa quanti ostacoli incontreranno lungo il percorso, o quanto tempo ci vorrà, finiranno sempre per ritrovarsi”

Dopo questi indizi, però, Deianira ha fatto sapere che una persona in comune ai due ex di Temptation Island avrebbe confermato tutto: potrebbe esserci un ritorno di fiamma in corso tra Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Usciranno presto allo scoperto oppure preferiscono andarci con i piedi di piombo prima di ufficializzare di essersi ritrovati? O magari potrebbero essere solo coincidenze…