Alessandro Autera e Carlotta Adacher si sono lasciati dopo Temptation Island. I due si sono conosciuti nell’edizione 2021, dove lui è entrato in coppia con Jessica Mascheroni e lei è diventata la sua tentatrice col passare dei giorni. Tra loro è sbocciato l’amore, o almeno sembrava fosse amore. Alessandro e Jessica hanno chiuso la loro relazione durante il falò di confronto e successivamente lui ha iniziato a frequentare la sua ex tentatrice. Dopo il programma hanno continuato a conoscersi e si sono fidanzati. Sembrava procedere tutto per il meglio, invece in queste ore hanno annunciato la rottura.

Tutto è cominciato con una crisi, confermata sui social da Autera che intendeva prendersi una pausa di riflessione. Lei invece ha subito parlato di frattura e questo ha fatto sì che le cose si complicassero ulteriormente. Pare inoltre che a lui non sia piaciuto il comportamento di Carlotta, che si sarebbe divertita forse troppo, a parere suo, appena si sono lasciati. Per Alessandro era una pausa e non ha gradito vedere alcune storie su Instagram di una serata di Carlotta con gli amici. Lei aveva evitato di condividerle sul suo profilo, ma lui le ha scovate e viste lo stesso.

Così in una serie di Instagram stories Alessandro Autera ha criticato pesantemente l’ex Carlotta. Ha esordito dicendo di essere una persona seria che ha sempre portato rispetto alla sua metà. Lui sostiene di essersi sempre comportato bene ma di essere ormai arrivato a un limite. Vivono una storia a distanza e questo rende ancora più complicato il rapporto, soprattutto, pare di capire, per la vita che fanno quando non sono insieme. Lui non avrebbe evitato di condividere alcuni video sul suo profilo perché certo che non avrebbero infastidito la sua fidanzata, o ex tale. Insomma ad Alessandro non piace come si comporta Carlotta senza di lui:

“Io vado avanti a testa altissima. Quelle storie sai benissimo che non vanno bene e mancano di rispetto a delle persone. Io ho fatto il box con le domande e ho risposto con massimo rispetto a tutte le domande su di lei. E poi lei che fa? Si comporta in questa maniera? Per una volta che esce! Vuol dire che nella vita hai sempre fatto queste cose. E poi ti lamenti se ti dicono che sei una persona così. È perché lo sei veramente! Se una persona è così, lo rimane sempre. Se non c’è niente di male in quelle storie, ripostale, no? Altrimenti che le fai a fare? Tu non porti rispetto? Allora io ti asfalto”

Queste le parole di Alessandro Autera sulla rottura con Carlotta, riportate da Isa e Chia. Ha proseguito scrivendo di aver portato massimo rispetto nella relazione e di essere innamorati, ma lei appena si sono lasciati si sarebbe comportata in questo modo sbagliato che ha contestato. Pare inoltre che lui l’abbia cercata per fare pace, ma Carlotta avrebbe risposto con toni poco graditi:

“Non rispondi o rispondi col tuo modo arrogante. Vuol dire che non c’hai mai tenuto, che non te n’è fregato niente. Vuol dire che ti piace divertirti, a 34 anni. E purtroppo è una cosa alquanto ridicola perché a 34 anni fai una brutta vita, come l’hai fatta fino ad adesso. A 34 anni vai in giro a fare serata nei locali, insieme ad altri uomini, a fare la superiore dicendo delle cose a tre. Scusa, ma c’hai un’età. Io mi sono fidanzato con te perché volevo stare insieme a una persona come si deve. Invece no”

Pare inoltre che Carlotta fosse solita chiamare Alessandro con “ehi”, “ohi”, “ooh” quando rispondeva al telefono. Secondo lui è come se si vergognasse a chiamarlo amore, come succede in tutte le coppie e come faceva lui stesso. Quindi ha deciso di lasciarla per queste piccole cose e perché non vanno d’accordo, di certo la lontananza non li ha aiutati. A questo punto è tornato sulle sue critiche alla vita dell’ex Carlotta: “Poi in più esce una sera, c’ha 34 anni e sembra una 15enne. Ti meriti questo, di fare le serate nei locali a 34 anni, di andare a letto con chi ti pare tutte le sere. Una persona a questa età è ciò che vuole fare? Se sei contenta tu!”.

Carlotta Adacher replica all’attacco di Alessandro Autera

Dopo questo sfogo di Alessandro, Carlotta ha deciso di intervenire: