UeD, mistero Raselli e Carlotta: “Lei dice non siete fidanzati”, lui replica

In quali rapporti sono oggi Giulio Raselli e la bella Carlotta Adacher? I due stanno (ancora) insieme oppure si sono ufficialmente lasciati? C’è speranza di rivederli nuovamente felici e innamorati l’uno di fianco all’altra? Queste sono domande che i follower dell’ex divo di Uomini e Donne si fanno da diverse settimane, ormai, e che oggi hanno finalmente ricevuto risposta. Per quanto si tratti, va detto, di una risposta in realtà piuttosto confusa.

Vale la pena a questo punto fare un piccolo passo indietro per cercare di capire a che punto fosse arrivata la loro storia. La prima volta in cui si era parlato di un possibile flirt fra Giulio Raselli e Carlotta Adacher era stato lo scorso aprile, quando i due erano stati pizzicati insieme in vacanza in Turchia. I primi scatti (rubati) di coppia erano finiti sul profilo Instagram della regina del gossip Deianira Marzano, che aveva anticipato quello che poi si sarebbe effettivamente rivelato vero.

Il rapporto fra i due è proseguito successivamente per qualche settimana, circa un mese e mezzo, fino a quando Giulio ha pubblicato una serie di Stories con le quali aveva voluto mettere le mani avanti rispetto al fatto che la situazione non fosse delle più rosee. L’influencer aveva parlato di una relazione che andava “così così” a causa della distanza che li separava. Qualche giorno fa, inoltre, aveva pubblicato un’altra Stories anticipando che avrebbe presto fatto chiarezza sulla situazione.

Oggi, finalmente, i due hanno parlato chiaro e tondo di come stanno le cose. Sappiamo dunque che no, non stanno insieme, perlomeno in senso canonico. Fra i due è in atto una frequentazione, di certo è qualcosa di importante, ma proprio per il fatto che i due sono distanti sia Carlotta sia Giulio si stanno muovendo, per così dire, con i piedi di piombo.

Parlando del suo attuale rapporto con Carlotta, Giulio ha spiegato:

Ci stiamo conoscendo. Sicuramente c’è tanta attrazione, ci rivedremo presto. Lei con me è molto convinta, se poi prendo il treno e diventa titubante è un problema. Ma comunque ribadisco che ci stiamo provando.

Anche Carlotta, dal canto suo, ha avuto nelle stesse ore la possibilità di fare chiarezza sulla loro “relazione”. Tornando a casa in treno dopo la visita all’ex divo di Uomini e Donne, la modella ha scosso il capo in modo deciso quando una follower le ha chiesto se lui fosse il suo fidanzato e se stessero insieme. Attendiamo a questo punto ulteriori sviluppi.