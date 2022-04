UeD Giulio Raselli si è fidanzato: è amore con un’ex di Temptation Island

Nuovo amore per l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island Giulio Raselli. L’imprenditore 32enne è stato infatti beccato in atteggiamenti intimi con un altro personaggio televisivo. A quanto pare l’ex di Giulia Cavaglià e di Giulia D’Urso, sua scelta all’interno del dating show di Maria de Filippi, ha deciso di innamorarsi di nuovo. Ecco cosa si sa sulla nuova relazione del piemontese.

Le storie di Instagram di Giulio Raselli parlano chiaro. Il 32enne, che attualmente si sta godendo una vacanza da sogno in un resort in Turchia, ha mostrato, forse non a caso, di essere in compagnia di Carlotta Adacher, 34enne conduttrice e tentatrice di Temptation Island 2021.

I due sono spuntati ieri, 26 aprile 2022, nelle foto postate tra le storie Instagram di Matteo Diamante, che a quanto pare sta partecipando alla vacanza. Lo scatto li ritrae insieme, molto vicini, quasi abbracciati, in una sdraio a bordo piscina.

Stamattina è arrivata un’ulteriore conferma del loro avvicinamento. Raselli ha infatti condiviso, dando il buongiorno ai followers, una foto che lo ritrae a letto con una donna, di cui si intravedono solo le gambe. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano si tratta con certezza proprio della Adacher. Quindi ci sarebbe, con molta probabilità, un flirt in corso tra Carlotta e Giulio.

Spulciando tra le loro rispettive storie Instagram si può vedere che i due hanno frequentato gli stessi luoghi e gli stessi locali insieme ad altri influencer. Per ora si tratta di una semplice frequentazione o è sbocciata a tutti gli effetti una nuova storia d’amore? Staremo a vedere.

Giulio Raselli e Carlotta Adacher, le precedenti relazioni

Della vita privata di Raselli e della Adacher si sa molto. Il 32enne è stato dapprima legato a Giulia Cavaglià, che ha corteggiato a Uomini e Donne. I due si sono lasciati dopo poco tempo, e Raselli ha assunto il ruolo di tronista del dating show scegliendo la corteggiatrice Giulia D’Urso, con la quale ha rotto nel 2020.

Carlotta, invece, è stata legata a Alessandro Autera, che ha tentato nel corso di Temptation Island 2021. La relazione tra la 34enne e Autera, che è entrato nel programma in coppia con Jessica Mascheroni, è naufragata in malo modo dopo pochi mesi.