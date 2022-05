Temptation Island cancellato per sempre: “Non tornerà più in tv”

Il programma di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, non tornerà né in estate né in autunno

Addio Temptation Island. Il reality show dell’estate, diventato un piccolo cult della tv italiana, non ritornerà più in onda. L’eliminazione dal palinsesto estivo era cosa ormai certa ma di recente si era parlato di un presunto spostamento in autunno, come accaduto con la versione Vip. Ora, come fa sapere in esclusiva Tv Blog, è chiaro che coppie, tentatori e video scioccanti non torneranno più su Canale 5.

Temptation Island non andrà in onda né nell’estate 2022 né nella prossima stagione televisiva. Ignoti i motivi di questa decisione, visti gli ottimi ascolti che ha sempre registrato la trasmissione, ma pare che ci siano alcuni problemi legati al format originale.

Temptation Island è un’idea nata negli Stati Uniti e acquistata in Italia dalla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, nei primi anni Duemila. La prima edizione è stata trasmessa da Mediaset nel 2005 con il titolo di Vero amore e condotto all’epoca dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Quella prima edizione ha cambiato la vita di molti partecipanti, tra cui Karina Cascella, che all’epoca si è fatta notare con l’ex fidanzato Emanuele per poi approdare a Uomini e Donne con Salvatore Angelucci (ex tentatore). La seconda edizione è arrivata nove anni dopo, nel 2014, con Filippo Bisciglia nelle vesti di conduttore.

Addio a Temptation Island

In otto anni di messa in onda Temptation Island ha fatto compagnia agli italiani nei mesi più caldi e ha sfornato vari personaggi ancora oggi sulla cresta dell’onda. Solo per fare qualche nome: Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma, Sara Affi Fella, Georgette Polizzi, Davide Tresse.

Nel 2018 ha fatto il suo debutto la versione Vip di Temptation Island, condotta prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi. Ad oggi Maria De Filippi non ha ancora commentato le ultime notizie su uno dei suoi programmi più noti: secondo il settimanale Chi la presentatrice starebbe valutando un nuovo progetto.

Ma, stando a quanto rivela Tv Blog, pare che dalla Fascino sia tutto fermo. Sembra che la società si darà da fare solo per gli show più collaudati: Tu si que vales, Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te.