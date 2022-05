Temptation Island sostituito da un nuovo programma: primi dettagli

In un primo momento si è parlato delle repliche di Tu sì que vales in onda al posto di Bisciglia, oggi nuove indiscrezioni

Gli orfani di Temptation Island, coloro che si sentono abbandonati dalla sospensione – che fa meno male di cancellazione – del reality show possono tornare a sorridere. O almeno farlo in attesa di scoprire cosa ha in serbo la Fascino per il suo pubblico: la squadra di Maria De Filippi non avrebbe alcuna intenzione di abbandonarlo! No, proprio no, anzi pare stiano tutti lavorando a un nuovo programma che sostituirà Temptation Island in estate.

Quando la notizia è arrivata nessuno poteva crederci: come fare a meno di falò, video e di Filippo Bisciglia nelle sere estive? Era un appuntamento fisso, e gli ascolti lo premiavano. Il motivo che c’è dietro la decisione di cancellare o rimandare Temptation Island non sono noti. Certo è che se dovesse essere confermata la versione in autunno allora un’ipotesi potrebbe coinvolgere la rete: magari preferirebbero avere un reality che ha già un seguito importante a settembre anziché a giugno e luglio?

Tutto può essere, così come anche che gli autori avessero voglia di mettersi in gioco con nuove trasmissioni. Hanno lavorato per esempio a Ultima Fermata, che era stato presentato come il nuovo Temptation Island ma il pubblico non lo ha accolto benissimo. Gli ascolti non hanno premiato questo nuovo progetto, quindi il pubblico spera in un ritorno alle origini.

Nella speranza di un ritorno di Temptation Island si sta parlando tanto di cosa andrà in onda al suo posto. In un primo momento si è parlato di repliche di Tu sì que vales, programma altrettanto amato. Oggi però il settimanale Chi ha svelato che Maria starebbe lavorando a un nuovo programma al posto di Temptation Island. Il progetto al momento è ancora “top secret”, non è dato sapere di cosa parlerà o di chi. Le registrazioni dovrebbero iniziare a fine maggio e solo allora, forse, inizierà a trapelare qualcosina. Sarà forse la versione Vip di Uomini e Donne?

La curiosità è tanta, così come lo è anche scoprire chi condurrò il nuovo programma che sostituirà Temptation Island. Sarà chiamato proprio Filippo Bisciglia? Oppure questa estate il pubblico dovrà fare a meno di lui? Sempre che non si verifichi l’ipotesi di un Temptation in autunno…