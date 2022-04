Uomini e Donne Vip senza Maria: conduttrice, nomi tronisti e gossip

Progetto inedito, ma non troppo, per Maria De Filippi. Stando a quanto si legge sul settimanale Nuovo Tv la conduttrice Mediaset starebbe lavorando ad una versione Vip di Uomini e Donne, con personaggi famosi alla ricerca del grande amore. Sembra che la rete, guidata da Pier Silvio Berlusconi, abbia pensato ad un totale di otto puntate da trasmettere in prima serata durante l’estate, al posto di Temptation Island.

Il reality show di Filippo Bisciglia, infatti, non andrà in onda nei mesi più caldi come accaduto negli ultimi anni. Un problema di diritti col format originale dello show ma pure la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e proporre spettacoli diversi al pubblico. Da qui è nata l’idea di Uomini e Donne Vip che, con tutta probabilità, non sarà condotta dalla De Filippi, che preferisce darsi da fare dietro le quinte.

La moglie di Maurizio Costanzo avrebbe deciso di puntare su una collega più giovane: Silvia Toffanin. L’ex letterina di Passaparola potrebbe approdare al timone della trasmissione. In passato la De Filippi ha offerto alla Toffanin le conduzioni di Temptation Island Vip e Amici Celebrities ma Silvia ha sempre rifiutato per concentrarsi su Verissimo e i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Ora che i bambini sono più grandicelli, hanno rispettivamente undici e sei anni, Silvia Toffanin sarebbe pronta a spiccare il volo e dopo aver ottenuto buoni ascolti con il doppio appuntamento di Verissimo sarebbe pronta a confrontarsi con nuove sfide.

È già partito il toto-nome dei single Vip

Come riporta la rivista diretta da Riccardo Signoretti, circolano già i nomi dei papabili tronisti in cerca dell’anima gemella. A Uomini e Donne Vip potremmo trovare Pamela Prati e Valeria Marini, che hanno alle spalle molteplici fallimenti amorosi. Le due, tra l’altro, sono molto amiche.

In lizza per il parterre maschile ci sarebbe invece Antonio Zequila, single da tempo e reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi durata poche settimane. Non resta che attendere per sapere chi verrà scelto e avere così qualche informazione in più sul nuovo progetto…