Temptation Island, coppia discussa aspetta un figlio! Foto e scoop

Arriva una bella indiscrezione su una coppia assai discussa di Temptation Island, quella composta da Speranza Capasso e Alberto Maritato. Ebbene sì, sembra proprio che i due ex protagonisti del reality delle tentazioni siano in attesa del loro primo figlio. Chi ha seguito le ultime edizioni del programma non può di certo aver dimenticato questa coppia, che è stata spesso protagonista di vari rumors per via del loro infinito tira e molla. Ora, però, pare che finalmente sia tornato il sereno e che stiano allargando, appunto, la famiglia!

A lanciare l’indiscrezione è Deianira Marzano, la quale ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente. Quest’ultimo, con tanto di foto, ha scritto: “Ciao ho incontrato Speranza e Alberto. Speranza è incinta”. Nell’immagine che accompagna lo scoop ci sarebbe la Capasso, che in effetti appare con un pancino in evidenza. Nei giorni scorsi, dopo un post da lei condiviso su Instagram, qualcuno si era chiesto se fosse in dolce attesa. Ed ecco che ora arriva questa indiscrezione, che però ancora non ha ricevuto conferma.

Infatti, va precisato che Speranza e Alberto di Temptation Island ancora non hanno né confermato né smentito il gossip. Qualora fosse una notizia fondata, la coppia sicuramente renderà ufficiale la gravidanza nel momento che riterrà opportuno. Essendo dei personaggi che si sono esposti sul piccolo schermo, è naturale che già giri qualche rumors al riguardo.

Quest’anno il reality delle tentazioni non è andato in onda, la decisione della Mediaset ha un po’ lasciato l’amaro in bocca al pubblico di Canale 5. Tantissimi telespettatori, con Uomini e Donne che va in vacanza, non vedono l’ora di trascorrere le serate estive ad assistere ai percorsi di coppie che mettono alla prova il loro amore sotto le luci dei riflettori.

Proprio all’inizio di questa estate, Alberto e Speranza hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Dopo 16 anni di relazione, la coppia aveva deciso di mettersi alla prova nel 2020 all’interno della trasmissione televisiva, dividendosi per 21 giorni. A causa del comportamento poco corretto di Maritato, si lasciarono durante il falò di confronto finale.

Alberto aveva poi cercato di riconquistare la Capasso, facendole anche una proposta di matrimonio inaspettata. Al cuore non si comanda e così Speranza aveva scelto di dare un’altra opportunità a questa relazione. Ma sono tornati nuovamente al punto di partenza, lasciandosi a gennaio scorso. Solo qualche mese dopo, a giugno, proprio Maritato ha annunciato il ritorno.