Speranza e Alberto, finale già scritto: lui la tradisce anche prima del falò

Speranza e Alberto usciranno da Temptation Island 9 separati? Sembra proprio di sì! Questa per la Capasso è stata un’esperienza davvero molto dura! La 32enne si è ritrovata sempre di fronte a filmati sconvolgenti riguardanti il comportamento del fidanzato nell’altro villaggio. Alberto ha stretto un rapporto speciale con la tentatrice Nunzia e ha vissuto questa esperienza in modo decisamente più sereno. Sono diversi i filmati in cui i due sono apparsi molto vicini. Contro ogni scommessa, Speranza ha continuato questo percorso con grande sofferenza, evitando il falò di confronto anticipato. La scorsa puntata, Alberto e Nunzia hanno sconvolto tutti i telespettatori durante la loro esterna all’interno di un centro benessere. In acqua e anche fuori, la vicinanza tra loro ha mandato in tilt il pubblico sui social. Molti si sono detti addirittura schifati di fronte a queste immagini. Maritato ora complica di più la situazione con il weekend da sogno. Nel corso della penultima puntata, Speranza scopre che Alberto ha trascorso la notte in barca insieme a Nunzia. Intanto, durante il falò, prima del confronto finale, lo chef dichiara di sentire la mancanza di Speranza. Ma le immagini del weekend da sogno mostrano un’altra realtà!

Speranza e Alberto prima del falò di confronto: a Temptation Island lui la tradisce apertamente con la tentatrice Nunzia

Il weekend da sogno di Alberto e Nunzia supera ogni limite per Speranza, dopo l’esterna nel centro benessere. I due in barca si sono avvicinati, tra dichiarazioni importanti e lacrime, fino a scambiarsi due baci a stampo. Questa volta, il tutto è molto evidente. La Capasso ha la possibilità di guardare il filmato della notte che il fidanzato ha trascorso in barca e non può trattenere le lacrime. Un duro colpo per Speranza, nel corso della penultima puntata, proprio poco prima del falò di confronto finale. Mentre Carlotta cerca di rassicurarla, si avvicina anche Alessia Marcuzzi per darle conforto. La conduttrice consiglia alla 32enne di pensare un po’ di più a se stessa e di essere finalmente felice. Pare che durante la notte in barca, Alberto abbia baciato con più passione Nunzia. Almeno questo è quello che percepiscono Carlotta e i telespettatori a casa. Quando rientra nel villaggio delle fidanzate, Speranza si lascia andare a un pianto disperato.

Temptation Island penultima puntata, Speranza e Alberto falò di confronto

Manca poco al falò di confronto finale e Alberto decide di trascorrere ancora qualche momento con Nunzia, la quale non riesce a trattenere le lacrime. Proprio mentre si stanno salutando, si lasciano andare a un altro bacio! “Penso che a oggi questa non è stata una scelta che hai fatto qui, ma una cosa che ti portavi da fuori”, dichiara durante il falò di confronto Speranza. “Io davanti ho ancora una persona che amo senza limiti, ma mi sono sentita umiliata, delusa”, continua furiosa la 32enne. Alberto è convinto che i loro caratteri, su determinati aspetti, non combacino. Prima di pensare alla sua felicità pensava a quella di Speranza, spiega lo chef quando parla dei 16 anni trascorsi insieme. Il ragazzo è certo del fatto che Speranza abbia l’abitudine di evitare i discorsi.

Speranza e Alberto si lasciano a Temptation Island? Il finale è ormai già scritto

Speranza e Alberto, durante il falò di confronto, hanno opinioni discordanti. Il ragazzo ammette di aver trovato la felicità durante questa esperienza e di essere stato sempre se stesso. “Se me lo vivevo al 50% saremmo forse usciti come speravi, ma ci portavamo dietro tutto. Secondo te dopo 16 anni vederti così mi rende felice?”, dichiara Alberto durante questo confronto tanto atteso dal pubblico. Alessia, a questo punto, chiede in modo diretto al giovane se è ancora innamorato di Speranza. La puntata termina così, dunque i telespettatori conosceranno il finale di questa coppia durante òl’ultima puntata, in onda martedì 20 ottobre.