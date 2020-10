Speranza e Alberto, pubblico sconvolto: lui “supera il limite” con Nunzia

Prosegue il percorso di Speranza e Alberto a Temptation Island 2020. Le scelte prese da questa coppia stanno lasciando senza parole i telespettatori, che sui social commentano durante la diretta. In particolare, ad avere la disapprovazione del pubblico di Canale 5 è il 32enne campano. Quest’ultimo sembra aver ormai avviato una vera e propria frequentazione con la tentatrice Nunzia. Impossibile non notare la complicità e il feeling che c’è tra loro. Dall’altra parte, Speranza ha instaurato solo rapporti di amicizia, tanto che Alberto non ha mai visto alcun video. Una situazione difficile quella che sta affrontando la 32enne di Avellino. Si ritrova sempre ad assistere a scene abbastanza forti, che vedono Alberto e Nunzia molto vicini. Questa volta, però, a detta del pubblico sarebbe stato superato ogni limite. Maritato sceglie di trascorrere del tempo con la tentatrice all’interno di un centro benessere. Qui si sono spesso fatti dei bagno in piscina da soli. Ed è proprio durante questi bagni che il pubblico si è detto decisamente sconvolto. Gli sguardi e i gesti dei due lasciano senza parole i telespettatori, che ora si dicono “schifati”!

Speranza e Alberto a Temptation Island 2020: lui toglie ogni distanza con Nunzia e in piscina sconvolgono il pubblico

Questa sera Alberto e Nunzia si ritrovano nella piscina da soli ed è evidente la complicità. Le immagini sono abbastanza forti per Speranza, ma anche per il pubblico. C’è chi ironizza su quanto sta accadendo tra i due e c’è chi si dice decisamente sconvolto. Nessuno appoggia la forte vicinanza che c’è tra loro. Alberto si lascia completamente andare, tanto che in determinate situazioni sembra proprio che stia baciando la tentatrice. In piscina si scambiano sguardi molto complici, stretti l’uno all’altro. Tra loro non c’è più alcuna distanza. L’unico pensiero del 32enne, al momento, sembra corrispondere proprio a Nunzia. Lui stesso rivela ad Alessia Marcuzzi di aver ritrovato la serenità nel reality e fa notare che è sempre con il sorriso. Il ragazzo fa, inoltre, comprendere di essere ormai diventato indifferente al percorso che sta portando avanti Speranza nel villaggio delle fidanzate.

Temptation Island quarta puntata, Speranza e Alberto ancora in gioco: il pubblico deluso dalla 32enne

Di fronte al comportamento di Alberto, sono molti coloro che sperano di vedere Speranza chiedere il falò di confronto anticipato. Dopo quello avvenuto tra Serena e Davide, la 32enne stupisce ancora tutti e sceglie di continuare questa esperienza. Tanti giudicano la scelta presa da Speranza, la quale però vuole vedere fino alla fine cosa è capace di fare Alberto!