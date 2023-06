Temptation Island 5° coppia, Francesca e Manuel: è già polemica

Iniziano le prime polemiche tra i telespettatori che non vedono l’ora che inizi Temptation Island 2023, con la presentazione di Francesca e Manuel. Loro compongono la quinta coppia di questa nuova edizione del reality show delle tentazioni. Il programma torna su Canale 5 con la prima puntata lunedì 26 giugno 2023 e già sono partite le prime critiche per questa coppia. Il pubblico ama commentare le vicende legate ai partecipanti del programma, nel corso dei vari appuntamenti.

Accade spesso che, ancora prima dell’inizio del programma, tramite i video di presentazione i telespettatori hanno modo di dire la loro. E questo sta succedendo anche con Francesca e Manuel, i quali non convincono il pubblico. Il motivo? C’è chi è già certo che non riusciranno a superare la prova delle tentazioni nel noto programma di Maria De Filippi. Questa è la sensazione che la maggior parte dei telespettatori ha provato seguendo il loro video di presentazione.

Le motivazioni che hanno portato Francesca e Manuel a partecipare a Temptation Island 2023 fanno discutere. A parlare è lei, che racconta di avere 23 anni e di essere fidanzata con la sua dolce metà da due anni e quattro mesi. Invece, Manuel se ne resta in silenzio per tutto il tempo. Proprio Francesca ha deciso di scrivere alla redazione del reality dell’estate di Canale 5 per intraprendere questo percorso separati in due diversi villaggi per più settimane, fino al falò di confronto finale.

Francesca vuole mettere alla prova Manuel perché in questi due anni l’ha lasciata “circa cinque volte”. Un numero, secondo i telespettatori, che avrebbe dovuto già dare delle risposte alla ragazza. Infatti, la maggior parte del pubblico è convinto che la 23enne non avrebbe mai dovuto accettare che per ben cinque volte lui la lasciasse per poi tornare indietro.

“Io sono sempre lì che aspetto e lui forse di questo se ne approfitta”, spiega Francesca. Le critiche non colpiscono solo lui per aver deciso di chiudere così tante volte in due anni, ma anche lei. C’è chi parla già di amore tossico tra i commenti su Instagram e chi spera che con questa esperienza finalmente Francesca apra gli occhi.

Può anche essere che, proprio grazie a questa avventura televisiva, Manuel riesca a comprendere i motivi che lo portano ogni volta a lasciarla e a tornare tra le sue braccia. Capendo le motivazioni che lo spingono a comportarsi così, il ragazzo potrebbe arrivare alla soluzione: o continuare la sua relazione con Francesca evitando queste brusche interruzioni o chiudere definitivamente.

Chissà, magari questa esperienza darà modo a Manuel di capire che è Francesca la donna della sua vita. Lei ammette, nel video di presentazione, di essere esausta per la situazione vissuta in queste due anni. Vorrebbe che lui capisse in modo definitivo cosa vuole davvero. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà a Francesca e Manuel a Temptation Island 2023.

Manca solo una coppia da conoscere. Nelle scorse ore, è stata presentata la quarta, composta da Manu e Isabella. In queste settimane, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di farsi un’idea sulla relazione di Vittoria e Daniele, su quella di Alessia e Davide e su quella di Gabriela e Giuseppe.