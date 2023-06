Temptation Island, 4° coppia: ecco Manu e Isabella (poco trash)

Svelata anche la quarta coppia della nuova edizione di Temptation Island, in partenza lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5. Con l’avvicinarsi della grande data, i profili social ufficiali del programma stanno pian piano facendo conoscere al pubblico i protagonisti del reality estivo di Maria De Filippi, i quali promettono di regalarci scene memorabili. Oggi, 18 giugno, è stato il turno di Manu e Isabella, una coppia con problemi relazionali che non coinvolgono, almeno per questa volta, questioni di corna.

Manu e Isabella: ecco chi sono

I due sono fidanzati da tre anni e mezzo e provengono da realtà completamente diverse. Manu, 27 anni, è cresciuto in un quartiere popolare, mentre lei ha vissuto tutta la vita nel centro di Milano. Queste diverse esperienze di vita sembrano essere alla base dei loro problemi. Nonostante ciò, lui ha dichiarato di essere molto innamorato di lei, tanto da voler andare a convivere, ma anche lo scegliere dove trovare casa è un argomento di conflitto.

Isabella, invece, ha specificato che il problema, per lei, non sta nei differenti mondi dai quali provengono, ma proprio nella personalità e dagli atteggiamento di Manu. Addirittura, ha confessato che l’unica cosa che li unisce ancora è solamente l’amore che continua a provare. “Se non fossi innamorata di Manu, non ci sarebbe nulla che mi terrebbe ancora legata a lui, perché ci sono tante cose che non vanno”, ha dichiarato senza peli sulla lingua.

Il video, ovviamente, è stato subito commentato da centinaia di utenti, che si sono scagliati maggiormente contro la ragazza. Secondo alcuni user, Manu sembrerebbe essere davvero innamorato di Isabella mentre lei starebbe solamente cercando una scusa per poterlo lasciare, dato che non accetterebbe i loro diversi stili di vita. Addirittura, in molti sono convinti che Isabella finirà sicuramente per avvicinarsi a qualche tentatore e considerano già scritto il finale della coppia al famoso falò di confronto.

Il cast di Temptation Island

Isabella e Manu vanno ad aggiungersi alle altre tre coppie presentate in questi giorni: Gabriella e Giuseppe, Alessia e Davide e Vittoria e Daniele. Non resta che attendere per scoprire quali altri personaggi faranno parte del cast di Temptation Island, ma, soprattutto, per vedere cosa avranno combinato queste coppie durante la loro permanenza al resort di Is Morus Relais.