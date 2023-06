Temptation Island 3° coppia, Vittoria e Daniele: un dettaglio spiazza

Presentata la terza coppia di Temptation Island 2023, quella composta da Vittoria e Daniele. Con un video condiviso sui social network, il reality show delle tentazioni ha rivelato al pubblico chi sono gli altri due protagonisti di questa nuova edizione. All’appello mancherebbero ancora tre coppie. Intanto i telespettatori possono farsi un’idea sulla relazione di Vittoria e Daniele. E c’è un dettaglio che sta facendo parlare molto. Ma andando con ordine, a esporsi è subito lei, 32enne di Roma.

Vittoria racconta che da quattro anni ha una relazione con Daniele e che sin da subito sono andati a convivere. Qual è il problema che affligge questa terza coppia del programma dell’estate di Canale 5? Il motivo è legato ai figli. Infatti, lui ammette di aver deciso di scrivere alla redazione del reality delle tentazioni perché si sente pressato da Vittoria, la quale da circa un anno gli sta chiedendo di avere un figlio. “Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo troppo”, spiega Daniele nel video di presentazione.

Vittoria replica subito a questa affermazione del fidanzato, negando il fatto che lo stia pressando. Ma ecco che Daniele prima dell’inizio di Temptation Island già perde le staffe con la fidanzata. Infatti, furioso, il ragazzo romano fa presente che Vittoria l’ha messo di fronte a una scelta: o diventiamo genitori o ci lasciamo.

Per Daniele questo significa pressare una persona. Non finisce qui, in quanto il giovane romano continua a prendersela con la fidanzata facendole notare di non averle mai assicurato che avrebbero avuto un figlio dopo due anni di relazione. Invece, pare che Vittoria si aspettasse proprio questo e alla fine sarebbero trascorsi altri due anni, arrivando oggi a quattro anni.

Dopo aver conosciuto brevemente le prime due coppie, quelle composte da Gabriela e Giuseppe – Alessia e Davide, ecco che i telespettatori notano un particolare dettaglio su Vittoria e Daniele. Innanzitutto, come molti fanno presente tra i commenti sul web, questa coppia sta già dando prova dei loro problemi con il video di presentazione.

Infatti, i due iniziano a litigare ancora prima di approdare in Sardegna, dove stanno attualmente registrando le puntate. Oltre questo, moltissimi telespettatori stanno notando che c’è una forte somiglianza, soprattutto per quanto riguarda l’evidente accento romano e l’atteggiamento, tra Daniele e Francesco Chiofalo.

Sono tanti coloro che stanno commentando facendo notare questo strano dettaglio. In effetti, sentendolo parlare sembra di tornare indietro nel tempo, a quando Chiofalo (conosciuto anche come Lenticchio) prese parte a Temptation Island con Selvaggia Roma, all’epoca sua fidanzata.

La loro relazione dopo il reality delle tentazioni ha subito uno stop definitivo, tanto che entrambi hanno preso strade diverse. “Questo è Francesco Chiofalo”, “Lenticchio 2.0”, “C’è chi ha pensato a Lenticchio e chi mente” e ancora “Daniele is the new Lenticchio”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti da parte dei telespettatori, che sono elettrizzati all’idea di tornare a seguire il noto programma estivo.

Dopo un anno di stop, ecco che il reality show delle tentazioni di Canale 5 torna di nuovo in onda e il pubblico non vede l’ora. L’appuntamento è segnato per lunedì 26 giugno 2023. Si può dire che per il momento i telespettatori appaiono soddisfatti delle prime tre coppie presentate, in quanto i loro video di presentazione sembrano anticipare grandi colpi di scena.

“Ne vedremo delle belle quest’anno”, scrive qualcuno sui social network. E, in effetti, le coppie di Temptation Island 2023 scelte dalla redazione sembrano avere tutte delle storie particolari da raccontare al pubblico di Canale 5.