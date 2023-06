Temptation Island, Isabella e Manu: svelato il finale. Pesanti gossip

Arrivano nuove segnalazioni sulla coppia di Temptation Island 10 composta da Isabella e Manu. Ci sono alcune cose che non tornano sulla love story di questi due partecipanti, tanto che ormai i telespettatori sono sempre più sospettosi. Ad alimentare i dubbi sono le segnalazioni che arrivano sul loro conto e che parlano di finzione. Non solo, c’è chi segnala di essere a conoscenza della presenza di un amico speciale nella vita di Isabella. Oltre questo, viene anche anticipato il loro finale, in quanto – come è noto – le puntate che vanno in onda sono già registrate.

Lunedì 3 luglio 2023 il pubblico di Canale 5 in prima serata scoprirà cosa ha deciso di fare Manu: ha accettato il falò di confronto anticipato chiesto da Isabella? Nel frattempo Alessandro Rosica, conosciuto sui social network come l’Inverstigatoresocial, ha anticipato che questa coppia ha concluso con un lieto fine l’esperienza nel reality show delle tentazioni. Pare, infatti, che Isabella e Manu abbiano lasciato insieme il programma. Ecco la segnalazione dell’esperto di gossip:

“Tutto finto, sì. Cioè lui è davvero succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere. Sono usciti insieme”

Già nel corso della prima puntata si parlava di un presunto piano che lei avrebbe messo in atto per prendere parte a Temptation Island 2023 e stare così sotto le luci dei riflettori. Le segnalazioni, col passare dei giorni, si stanno facendo sempre più pesanti su questa coppia. Deianira Marzano sta condividendo alcune indiscrezioni che le stanno arrivando in queste ore su Isabella e Manu, che andrebbero a confermare i sospetti dei giorni scorsi. Ecco cosa le riportato un utente su Instagram:

“Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island. Beh fosse solo il problema che lei pare sia classista! Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che abbia anche un ‘amico’ speciale”

Dunque, secondo questa segnalazione sembra che effettivamente Isabella e Manu abbiano dei problemi riguardanti la loro posizione sociale. Il pubblico si è schierato dalla parte di Manuel, quando si è lasciato andare a una serie di sfoghi contro l’atteggiamento della fidanzata nella loro vita quotidiana. Ed ecco che anche un altro utente conferma:

“Conosco benissimo Manuel e Isabella. Lui è davvero così, vive nel quartier Tessera (zona di Cesano Boscone) e cerca di dare tutto per lei. Lei molto altezzosa e lo tratta davvero male. Quello che dice Manuel è verissimo”

Addirittura si parla di “un amico speciale” che Isabella avrebbe nella sua vita. Ovviamente, va precisato, queste sono solo indiscrezioni, senza alcuna prova concreta. Pertanto, è bene prendere il tutto con le pinze. Va però fatto notare che le segnalazioni su Isabella e Manu sono davvero numerose.