Karina di nuovo contro Rosa Perrotta: “Hai cambiato i connotati del viso”

Perché Karina Cascella e Rosa Perrotta hanno litigato a Domenica Live da Barbara d’Urso

È di nuovo scontro a Domenica Live tra Karina Cascella e Rosa Perrotta. L’ex opinionista e l’ex tronista di Uomini e Donne sono tornate a punzecchiarsi sulla chirurgia estetica, uno degli argomenti più dibattuti nel salotto di Barbara d’Urso. A Karina non va già il rifiuto da parte di Rosa di affrontare questo discorso. La Perrotta, nonostante le tante accuse che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, non ha mai voluto parlare esplicitamente dei suoi presunti ritocchini estetici. “Hai cambiato i connotati del viso!“, ha affermato rabbiosa la Cascella. L’ex di Salvatore Angelucci ci ha poi tenuto a sottolineare: “Perché ti offendi? Non ti sto dicendo che sei una brutta persona! Ti sto solo chiedendo di ammettere i tuoi ritocchini visto che ti spacci per madre natura”.

Rosa Perrotta risponde a Karina: “Non mi spaccio per madre natura”

“Io madre natura? Mai detto! Non sono tenuta a dire a te alcune cose della mia vita”, ha replicato Rosa Perrotta a Karina Cascella. Le due avevano già litigato – sempre a Domenica Live – sulla chirurgia plastica. “Sei tutta rifatta”, aveva ribaditorib Karina. “Ho sempre detto di essere pro chirurgia estetica. Ma non vi permetto la morbosità di voler sapere a tutti i costi cosa ho fatto sul mio corpo. Preferisco dire certe cose alle persone con le quali ho una certa confidenza. Io non sono venuta qui a fare Miss Italia, faccio tutt’altro nella vita”, aveva sentenziato Rosa Perrotta.

Domenica Live Renato Balestra si complimenta con l’ex tronista Rosa Perrotta

Nella diatriba è intervenuto Renato Balestra, che si è complimentato con Rosa Perrotta per la sua bellezza. “Rifatta o meno, questa ragazza assomiglia a Monica Bellucci da giovane, è bellissima”, ha osservato lo stilista.