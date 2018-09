Karina contro Rosa Perrotta, “Sei tutta rifatta!”: scoppia la lite a Domenica Live

Domenica Live: perché Karina Cascella e Rosa Perrotta hanno litigato

Karina Cascella contro Rosa Perrotta a Domenica Live. Nel talk sulla chirurgia estetica l’opinionista ha accusato l’ex tronista di essere completamente rifatta ma di non volerlo ammettere. Rosa ha trovato l’accanimento di Karina volgare e non ha voluto mostrare al pubblico una foto di quando era piccola, portata in studio dalla Cascella. “È inutile tirare fuori cose vecchie”, si è lamentata Rosa. Che, seppur chiarendo di non essere tutta rifatta, ha ammesso di aver fatto ricorso a qualche punturina. In particolare sulla labbra che però, come sottolineato dalla Perrotta, “avevo già grandi perché è una caratteristica di famiglia, anche mia madre le ha così”. “Ho fatto solo dei piccoli accorgimenti, di quelli che oggi fanno tutte le donne. Non ci vedo nulla di male”, ha ribattuto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Anche Antonella Mosetti contro Rosa Perrotta

A difendere Rosa Perrotta il chirurgo estetico Lorenzetti, opinionista fisso di Barbara d’Urso, che ha definito il volto della fidanzata di Pietro Tartaglione “estremamente naturale”. Non è dello stesso avviso Antonella Mosetti, che non ha mai nascosto i suoi ritocchini estetici. “Qualche anno fa mia figlia è stata massacrata per il suo cambiamento ma lei non ha mai nascosto le sue operazioni. Perché non ammettere la verità?”, ha osservato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha così appoggiato Karina Cascella. Dalla parte delle due pure Cristian Imparato, il cantante lanciato da Io Canto di Gerry Scotti.

Rosa Perrotta a Domenica Live: “Scelgo io cosa dire”

“Ho sempre detto di essere pro chirurgia estetica. Ma non vi permetto la morbosità di voler sapere a tutti i costi cosa ho fatto sul mio corpo. Preferisco dire certe cose alle persone con le quali ho una certa confidenza. Io non sono venuta qui a fare Miss Italia, faccio tutt’altro nella vita”, ha sentenziato Rosa Perrotta.