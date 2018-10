Andrea Cerioli rimprovera Alessandra Sgolastra: “Capirai che…”

Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra, un’altra frecciatina dopo Temptation Island

Andrea Cerioli ha scritto un altro messaggio su Instagram facilmente riconducibile ad Alessandra Sgolastra. È come se l’esperienza di Temptation Island non fosse veramente finita. L’ex tronista si era preso una sbandata per la ragazza che però, alla fine, ha deciso di non frequentare più né il suo fidanzato Andrea Zenga né il tentatore. Una scelta che non è piaciuta a tanti (soprattutto a Gianni Sperti) perché sembrava palese che Alessandra avesse un debole per Cerioli. I gossip su Temptation Island sono comunque tutt’altro che finiti e ne continuiamo a parlare perché questi tre personaggi sono molto amati e seguiti.

Gossip Temptation Island, Andrea e Alessandra non si sentono più?

Dopo Temptation Island, Andrea Cerioli ha lanciato diverse frecciatine ad Alessandra Sgolastra. E adesso l’ultima – pubblicata su Instagram – ci fa capire che tra i due qualcosa è andato storto (probabilmente non si sentono più telefonicamente): “Questa vita ti insegna. Ti troverai davanti, che tu voglia o meno, a scelte. E farai per mille volte la scelta sbagliata e forse una giusta. Darai la colpa a qualsiasi cosa pur di non sentirtene responsabile, cercherai delle scuse e piano piano capirai come si sta al mondo, capirai cosa significa il rispetto, capirai anche che è importante essere ciò che vorresti trovarti davanti”.

Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra news: cosa è successo fra i due?

Giovanni Masiero ha dichiarato che Andrea Cerioli è un grande stratega ma, fino a questo momento, ha dimostrato un reale interesse nei confronti di Alessandra di Temptation Island 2018. Altrimenti non avrebbe mai scritto questo messaggio: “Capirai che è più bello dare che ricevere, capirai che una promessa è molto più di una firma, ma la cosa più importante di tutte. Capirai che le persone migliori sono sempre le più complesse, sono spesso le più difficili, ma anche quelle che sanno dare di più. Una persona che nella vita ha sofferto e non si è arresa riserva a chi ama i sorrisi più veri”. Alessandra gli risponderà? Forse telefonicamente!