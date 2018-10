Andrea Cerioli attaccato di nuovo da Giovanni Masiero: “Un esempio non limpido”

Temptation Island Vip, Andrea Cerioli e Giovanni Masiero: nuove critiche

Andrea Cerioli è stato attaccato di nuovo da Giovanni Masiero. Non c’è stata mai grande simpatia, fra i due, e ne abbiamo avuto la prova anche dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Giovanni non ha un bel ricordo di Andrea (che ha conosciuto al Grande Fratello) e, a suo dire, non è cambiato di una virgola. Lo ritiene arrogante e calcolatore. Andrea Cerioli non ha risposto alle critiche del marito di Chicca Rocco, preferendo mantenere un basso profilo. Sicuramente avrà letto quello che gli ha detto Giovanni, ma per il momento non ha proferito parola. Chissà se lo farà dopo le ultime dichiarazioni del bel Masiero… dichiarazioni che non cadranno sicuramente nel vuoto!

Andrea Cerioli un esempio che non va seguito? Le parole di Giovanni Masiero

Durante una Instagram Stories, Giovanni Masiero ha voluto aggiungere altro (come se non fosse già abbastanza) a quello che aveva detto su Andrea Cerioli qualche tempo fa: “A me la vita ha regalato tanto, se non tantissimo. Quindi invidie e complessi sono cose che non fanno parte di me. Io ho la mia famiglia. Io ho la mia attività. Se uno in passato ha seminato m**da, ha seminato m**da anche recentemente e adesso la gente lo applaude, io mi sento di dire qualcosa. Sarà che ho un’età, sarà che ho trentatré anni, ma volevo esprimere una mia opinione: lui è un esempio non limpido”.

Andrea Cerioli non risponde: ha altro a cui pensare!

Andrea non ha risposto a Giovanni. Preferisce pensare a quello che sta succedendo tra lui, Alessandra e l’altro Andrea (Zenga). Ci sono ancora delle questioni lasciate in sospeso e nessuno sa come andrà a finire, visto che Alessandra è molto indecisa. E ne abbiamo avuto larga dimostrazione sia a Temptation Island Vip sia a Uomini e Donne. Andrea Cerioli, dopo aver chiarito ogni cosa con Alessandra, deciderà di mandare un messaggio a Giovanni Masiero? Non perdiamo di vista questi due ex gieffini!