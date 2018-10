Andrea Cerioli, frecciatina ad Alessandra Sgolastra: un finale inaspettato

Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra: cosa è successo fra i due dopo Temptation Island Vip?

Dopo Temptation Island, Andrea Cerioli cosa ha fatto? Ha contattato telefonicamente Alessandra Sgolastra. Ha sempre ammesso (e ne ha dato largamente dimostrazione) di essere attratto da lei. Era seriamente disposto ad approfondire la conoscenza, ma l’indecisione della ragazza lo ha allontanato. E questo suo lato del carattere non è piaciuto nemmeno all’altro Andrea (Zenga) che continua a rimanere un single per niente pentito di quello che ha fatto. Molti credevano che tra Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra sarebbe potuto sbocciare l’amore e invece entrambi si sono ritrovati con un pugno di mosche. Soprattutto Alessandra, che ha perso sia il suo fidanzato sia quel tentatore che l’ha incuriosita tantissimo a Temptation Island Vip.

Temptation Island, Andrea Cerioli lancia una frecciatina

Ora ha sorpreso un messaggio scritto da Andrea Cerioli su Instagram. I suoi fan hanno subito pensato che fosse indirizzato ad Alessandra, che non avrebbe scelto lui, un ragazzo non solo carino ma anche dal carattere deciso (un carattere criticato da un personaggio altrettanto famoso). Ecco cosa ha scritto Cerioli: “Che poi parliamone. Di ragazzetti carini è pieno il mondo. Sono altre le cose che ti fanno davvero scattare la curiosità, l’interesse. La scintilla. È l’atteggiamento che fa la differenza, il gioco mentale, quella confusione che ti fa star sveglio la notte. Siamo sinceri. Una persona, in primis, la sc**i con la testa. Ma vuoi mettere quando inaspettatamente parli a qualcuno che in tre secondi ti da una risposta così assurda, così inaspettata, che ti lascia lì, a bocca aperta e ci ripensi per ore? Dai”.

Alessandra torna da Andrea… ma quale dei due?

Andrea Cerioli non ha nessuna donna nel suo cuore. Anche se potrebbe aver lasciato una porta aperta ad Alessandra. E, se quest’ultima non dovesse convincere Zenga a ritornare insieme, state pur certi che continuerà a sentirsi con Cerioli. E poi da cosa nasce cosa. Siamo abituati a queste storie e non è detto che, un giorno, non li vedremo a Uomini e Donne come tronisti. La storia si ripete, sono i personaggi che cambiano.