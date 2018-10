Sossio e Ursula oggi, dedica a sorpresa di notte: il video che nessuno si aspettava

Uomini e Donne news, Sossio e Ursula dopo Temptation Island Vip

Chiunque abbia visto Sossio e Ursula chiarirsi a Uomini e Donne sa bene che lei non era per niente sicura di voler chiudere. O meglio: ha più volte detto che non avrebbe voluto avere più nulla a che fare con lui, ma ha anche ammesso che non può finire tutto da un momento all’altro. Come reagirà quindi Ursula ora che Sossio ha deposto l’ascia di guerra e ha dichiarato a tutto Instagram che gli manca? No, non stiamo scherzando né abbiamo avuto delle visioni notturne: Sossio ha pubblicato pochi minuti fa un video con tantissime foto in cui compaiono proprio lui e Ursula. A fare da sottofondo la canzone di Ed Sheeran, Perfect, e come commento un “Manchi…” con tre cuoricini.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo oggi, quale futuro per l’ex coppia?

Al momento non sappiamo nulla su Ursula e Sossio: le ultime anticipazioni sul trono Over di Uomini e Donne infatti parlano di altro, soprattutto della lite tra Rocco e Gemma, e del confronto accesissimo tra Nicolò, Nilufar e Giordano. Nessuna traccia quindi dei due, anche se dubitiamo che la redazione lascerà cadere tutto nel dimenticatoio. Sul profilo di Ursula tutto tace: la donna ha pubblicato un selfie e una storia una decina di ore fa senza parlare dell’argomento. La video-dedica di Sossio risale a pochi minuti fa e forse ancora non l’ha vista. Qualcosa dirà comunque, come stanno facendo del resto i follower di lui che non hanno gradito tutti questa sua dichiarazione d’amore. Sono parecchi infatti quelli che non credono nella buonafede del cavaliere di Uomini e Donne e che non condividono l’atteggiamento che ha avuto a Temptation Island Vip con Sara. Guardatevi intanto il video:

Visualizza questo post su Instagram MANCHII…..❤❤❤…..😑😑😑 Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial) in data: Ott 14, 2018 at 4:46 PDT

Ursula e Sossio torneranno insieme? Tutto dipende da lei

Resta da vedere ora come risponderà Ursula a tutto questo: potrebbe volersi rifare una vita e quindi snobbare del tutto la dichiarazione del suo ex, così come potrebbe farsi conquistare al contrario da questo gesto plateale. Non lo sappiamo, anche se, fossimo in lei, ci penseremmo bene. Avete visto tutti infatti che il suo comportamento con Sara non è stato il massimo, e glielo hanno fatto notare tutti in studio nella puntata dedicata a Temptation Island. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Restate sintonizzati!