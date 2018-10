Temptation Island Vip, puntata speciale giovedì 11 ottobre: tutte le anticipazioni

Temptation Island Vip, una puntata extra scoppiettante

Quella di giovedì 11 ottobre sarà una puntata speciale di Temptation Island Vip. Andrà in onda alle 14.45 su Canale 5 e occuperà lo spazio dedicato a Uomini e Donne. Ciò significa insomma che Maria De Filippi accoglierà in studio non i protagonisti del Trono Classico ma quelli della prima edizione dei famosi di Temptation Island: edizione che ha avuto un gran successo e che sicuramente porterà ottimi ascolti al pomeriggio di Canale 5. L’annuncio è arrivato da Davide Maggio, dunque la notizia è certa, e possiamo darvi già le anticipazioni sulla puntata speciale che vedremo. Si tratterà di un appuntamento imperdibile per i fan della trasmissione che finalmente potranno scoprire cos’è successo alle coppie di Temptation Island Vip e capire quale sarà il loro futuro.

Anticipazioni puntata speciale Temptation Island Vip: cosa vedremo giovedì

La puntata molto probabilmente sarà divisa in due giorni, a meno che non si voglia ridurre tutto a poco più di un’ora. Ce ne sono di cose da dire, e sono molti gli argomenti da sfruttare per attirare l’attenzione del pubblico a beneficio degli ascolti. Non è detto tuttavia che si deciderà di sacrificare ben due puntate del Trono Classico (che ci regalerà grandi soddisfazioni in quanto a colpi di scena), per quanto sia il Trono Over quello più visto. Cosa vedremo esattamente allora? Sicuramente ci sarà un confronto tra Nilufar e Giordano che recentemente hanno fatto molto chiacchierare per alcuni strani movimenti sui social network. Ci sarà pure Nicolò, visto che sia lui sia Nilufar e Giordano sono stati avvistati negli studi Elios durante le ultime registrazioni.

Le coppie di Temptation Island Vip che stanno ancora insieme e quelle che si sono lasciate

Ma non è finita qui: si attende moltissimo il confronto tra Sossio e Ursula, che poi torneranno senz’altro a Uomini e Donne ad ammorbarci coi loro screzi, e quello tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri. Su queste due coppie peraltro abbiamo abbondanti sospetti che abbiano messo un punto a tutto. Molto probabilmente tornerà in studio anche Andrea Cerioli che ci è sembrato molto preso da Alessandra Sgolastra, fidanzata di Andrea Zenga. Inutile dirvi che ci saranno anche Nicoletta Larini e Stefano Bettarini, che già hanno parlato di sé e del programma in altre trasmissioni, oltre alla coppia che ha deciso di lasciare subito il programma: Fabio e Marcella Esposito. Ne vedremo delle belle insomma. E non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!