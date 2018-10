Uomini e Donne, Federico e Teresa dopo la puntata: la foto che fa sperare

Uomini e Donne, Federico e Teresa più lontani che mai

L’ultima puntata di Uomini e Donne è stata interamente dedicata al trono maschile e alle vicende che hanno coinvolto Sara e Nicola: come sapete, quest’ultimo in studio ha raccontato la sua verità e non ha lesinato dettagli su quanto accaduto. Questo ha distolto un po’ l’attenzione dalle vicende che coinvolgeranno presto altri due protagonisti del Trono Classico, cioè Teresa Langella e Federico Rubini. Saprete anche in questo caso infatti che la segnalazione di Karina Cascella ha spinto Teresa ad eliminarlo nonostante le sue smentite. Cos’è successo dopo? Il pianto di Federico post-puntata non ha convinto la tronista che infatti ha confermato l’eliminazione e si è trovata ad affrontare un altro problema; anche su Antonio infatti c’è stato qualcuno che ha avuto da ridire.

Uomini e Donne, le ultime novità su Federico Rubini da Instagram

Tutte le anticipazioni su Uomini e Donne le trovate qui. Adesso però vogliamo parlarvi di cosa sta succedendo tra Federico e Teresa basandoci su Instagram Stories e non sulle anticipazioni ufficiali: molto spesso infatti i migliori pettegolezzi (che poi si trasformano magicamente in verità) nascono proprio sui social network. L’ultima volta abbiamo lasciato Federico Rubini così e la cosa ci aveva dato parecchio da pensare; adesso invece lo ritroviamo in una storia Instagram in cui dà un bacio al suo gattino. Dev’essere un amante degli animali, e questo ci piace: qualche tempo fa infatti il pelosetto da strapazzare era un altro!

Federico e Teresa, quale futuro a Uomini e Donne?

Ad ogni modo le ultime news su Teresa e Federico ci dicono che il ragazzo sta continuando a farsi la sua vita senza proferire parola su ciò che è accaduto, e questo ci fa pensare che sia ancora coinvolto in qualche modo nel programma. D’altra parte se fosse stato eliminato definitivamente qualcosa l’avrebbe scritta, no? E invece no: silenzio assoluto su tutto. C’è sicuramente l’obbligo di non dire nulla dopo la puntata, è vero, ma noi abbiamo il sentore che Federico e Teresa continueranno insieme il loro percorso a Uomini e Donne. Lei è un tipo piuttosto istintivo, quindi non è da escludere che dopo l’ultima registrazione abbia voluto metterlo alla prova. Vi faremo sapere.