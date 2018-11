Andrea Zenga e Alessandra oggi, vacanza insieme dopo la crisi: è di nuovo amore

Andrea Zenga e Alessandra sono tornati insieme, ormai manca solo la conferma ufficiale

Oggi Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono stati avvistati insieme. Non è la prima volta, starà pensando qualcuno di voi. Può succedere visto che vivono nella stessa zona, potrà pensare qualcun altro. Ma oggi più di prima si è rafforzata l’idea che dopo Temptation Island Vip Andrea Zenga e Alessandra siano tornati insieme. Non hanno fatto mistero del fatto di essere pronti a dare un’altra possibilità al loro amore, seppure la frattura che si è creata nel reality show sembrasse insanabile. Andrea Cerioli è completamente fuori gioco, è tornato sul trono di Uomini e Donne. Ma se la coppia di Temptation Island Vip dovesse riunirsi, si spera sia per ben altri motivi e non perché Cerioli non stia più di mezzo.

Andrea e Alessandra news: la coppia è volata in vacanza insieme

Perché pensiamo che Andrea Zenga e Alessandra stiano di nuovo insieme? Perché proprio oggi sono stati avvistati all’aeroporto di Bologna in partenza insieme da soli. Stavolta non si tratta di una serata con amici oppure di una riunione con le altre coppie di Temptation Island Vip. Solo pochi giorni fa, infatti, i due ridevano e scherzavano alla sfilata di Coconuda e già il ritorno di fiamma era nell’aria. Come ha fatto sapere Spysee su Instagram, oggi Andrea e Alessandra sono volati a Barcellona per godersi dei giorni insieme, da soli lontano da tutto e tutti per scoprire se il loro amore è in grado di superare la crisi nata nel reality estivo.

Andrea Zenga e Alessandra oggi, pace fatta dopo Temptation Island Vip?

Dopo sabato sera, Andrea ha lasciato Napoli insieme a Patrick e sono andati a Reggio Emilia per assistere a una partita di calcio. Alessandra domenica ha trascorso la giornata insieme a Nilufar e Ursula, poi ha raggiunto Zenga in Emilia Romagna e oggi sono partiti per una vacanza d’amore. Andrea e Alessandra confermeranno presto di essere di nuovo fidanzati?