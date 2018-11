Uomini e Donne, Giulia bacia Lorenzo ma lui rifiuta: lei torna ma va via di nuovo

Lorenzo e Giulia bacio, a Uomini e Donne un momento atteso: le anticipazioni

Il bacio di Giulia e Lorenzo era nell’aria ma non pensavamo che sarebbe avvenuto in questo modo. O meglio che non sarebbe avvenuto affatto. Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne del sito News U&D parlano infatti chiarissimo: Giulia ha provato a baciare Lorenzo ma lui si è rifiutato, o meglio l’ha scansata. Vi starete chiedendo come mai il tronista abbia avuto un atteggiamento del genere ma la risposta dovrebbe venirvi spontanea: dopo essere andato a riprenderla forse non voleva dargliela vinta del tutto, no? Lo conosciamo ormai e anche se solo da telespettatori ci siamo fatti un’idea precisa della sua personalità. Ma vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni su Uomini e Donne di oggi pubblicate da News U&D.

Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo torna da Giulia: un momento magico con un finale inaspettato

Se una corteggiatrice ha fatto davvero arrabbiare la redazione e ha quindi fatto innervosire Luigi, non si può dire che il trono di Lorenzo sia stato poco movimentato. Vi abbiamo già detto infatti che il tronista di Uomini e Donne è andato a riprendersi Giulia nonostante le ultime infuocatissime polemiche. Lei si è mostrata felicissima del gesto del suo corteggiatore – sì, abbiamo volutamente scritto “corteggiatore” – e si è lasciata andare: gli ha organizzato infatti una bellissima sorpresa in hotel ed è mancato davvero poco al bacio. Nell’istante in cui Giulia stava per baciarlo infatti Lorenzo ha deciso di scansarsi. Quest’affinità ha scatenato una durissima reazione da parte di Claudia che ovviamente dallo studio vedeva tutto.

Anticipazioni Uomini e Donne: Giulia torna e va via, cosa succederà adesso?

La ragazza si è sentita presa in giro e ha deciso di lasciare lo studio: a quel punto Lorenzo non ha potuto fare altro che alzarsi e andare a chiarirle che anche se prova qualcosa per lei è comunque più interessato a Giulia. Con lei infatti – queste le parole del tronista – c’è di più. Ma le anticipazioni su Uomini e Donne non sono finite qui: Giulia non ha per niente gradito l’atteggiamento di Lorenzo e ha deciso così di lasciare anche lei lo studio, non sappiamo se per eliminarsi da capo o se per prendere una boccata d’aria. E pensare che solo ieri è scoppiata un’altra polemica su Instagram a causa degli atteggiamenti di una protagonista degli Over: quando tornerà il sereno in trasmissione?