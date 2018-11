Andrea Cerioli sotto accusa, a Uomini e Donne interviene Gianni: le ultimissime

Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Cerioli attaccato da Gianni Sperti

Che Andrea Cerioli sia un tronista sui generis lo sappiamo tutti. Che corresse così tanto non ce lo aspettavamo però perché il suo percorso a Uomini e Donne infatti è appena iniziato. Le anticipazioni sul suo trono del sito News U&D mettono in evidenza proprio che in molti sembrano infastiditi da questo atteggiamento, e non solo Ivan Gonzalez, come emerso nelle ultime puntate. Gianni Sperti è uno tra questi e ovviamente la sua opinione ha un peso importante in trasmissione.

Anticipazioni trono Andrea Cerioli, a Uomini e Donne strage di corteggiatrici

La puntata registrata il 22 novembre è iniziata proprio con Andrea che ha dichiarato di voler eliminare quasi tutte le sue corteggiatrici. A definire Andrea “lunatico” è stato proprio Gianni che per tutta la puntata ha mostrato un certo concerto rispetto alle scelte del tronista. E pensare che non è la prima cosa che ha fatto discutere nelle ultime registrazioni: considerate quanto accaduto tra Giulia e Lorenzo oppure la polemica che ha coinvolto una corteggiatrice di Luigi. Sarà una puntata infuocata insomma, e Andrea ci metterà senza dubbio del suo. Le anticipazioni su Uomini e Donne parlano chiaro: dopo aver mostrato interesse nei confronti di Arianna, durante l’ultima a registrazione si dirà insicuro di lei, quasi come volesse eliminarla.

Le ultimissime su Andrea Cerioli: le polemiche su Arianna e il rapporto con Federica

In esterna il tronista si è mostrato sorpreso del fatto che lei abbia messo molti like ad alcuni calciatori. Arianna ha risposto dicendo che suo fratello gioca a calcio e che quindi molti giocatori sono suoi amici. Anche se l’esterna è andata benissimo in studio si è riparlato dello stesso argomento; Andrea infatti ha continuato ad accusarla di essere interessata più al gossip che a una conoscenza. Si passerà poi a Federica, con cui Andrea ha vissuto un’esterna intensa. Non come quella con Tina, con la quale sembra esserci stata molta attrazione. Atteggiamento che ha molto infastidito proprio Federica che infatti gli ha fatto notare come abbia avuto lo stesso comportamento anche con lei. Anticipazioni ricche di polemiche insomma sul trono di un ragazzo che a Uomini e Donne lascerà senz’altro il segno. E non è ancora tornato un amatissimo corteggiatore di Teresa Langella! Ne vedremo davvero delle belle!